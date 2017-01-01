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11:26 / Экономика / министры / госзакупки  

Власти Сахалина сэкономили 2,5 млрд рублей на госзакупках

Сахалинское министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок сэкономило сумму, равную бюджету среднего муниципального образования

Таков главный результат деятельности ведомства в 2016 году, сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе главы региона. В завершающемся году сотрудники профильного министерства провели 6400 процедур государственных закупок для нужд области на общую сумму 24,7 млрд рублей.

Напомним, в органах исполнительной власти Сахалинской области наступила пора отчетов руководителей. В прошлом году по решению главы региона с ними были заключены так называемые эффективные контракты. Теперь работа руководителей ведомств оценивается в зависимости от достижения установленных целевых показателей. В первую очередь во внимание принимается положение дел в курируемой отрасли, качество оказания услуг населению, управления бюджетными средствами. Срок действия контрактов – год.

- По результатам проведенных нами торгов экономия казенных средств составила более 10% (2,515 млрд рублей), - сообщила губернатору Олегу Кожемяко министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Елена Иванова. - Сумма эта примерно равна годовому бюджету среднего по размерам муниципального образования Сахалинской области. Также благодаря внедрению предварительной экспертизы цен нам удалось сберечь еще 400 млн рублей.

Проверками на этапе подготовки закупок сотрудники министерства занялись после того, как выявили факты существенных различий цен на одни и те же товары.

- Мы проводим мониторинг на основании заключенных и исполненных контрактов, используя опыт других регионов страны, а также цен, указанных в открытых источниках, - сказала Елена Иванова. - Иногда мы сами направляем запросы потенциальным поставщикам и производителям, случается, получаем ответы с ценами, существенно отличающимися от тех, которые заявляют заказчики.

Например, при закупке четырех передвижных медицинских комплексов начальная цена, сформированная областным министерством здравоохранения, составила 87,48 млн рублей. Сотрудники министерства провели экспертизу, проанализировали закупки аналогичного оборудования в других субъектах РФ и направили запрос потенциальному производителю. В результате установили, что цена завышена на 17,692 млн рублей в целом, или на 4,423 за один комплекс. Аукцион был объявлен с гораздо более низкой начальной ценой контракта, что позволило предотвратить излишние расходы.

Также значительная экономия бюджетных средств образовалась в результате установления предельных цен на основные продукты питания и горюче-смазочные материалы, закупаемые для государственных нужд области. Сравнение показывает: одни и те же продукты в 2016 году обходились региональной казне гораздо дешевле, чем годом ранее. Например, творог в 2015 году закупался по 475 рублей за один килограмм, перловая крупа – по 42,5 рубля, десяток яиц – 86 рублей. В 2016 году цены были, соответственно, 374, 28,26 и 66,5 рубля.

Деятельность министерства и его руководства получила положительную оценку губернатора.

Теги  Госзакупки Экономия Министры

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Кожемяко Олег Николаевич

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