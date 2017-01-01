Полиция Сахалина задержала виновницу ДТП с участием ребенка

В течение дежурных суток сотрудники корсаковской полиции установили личность гражданки, сбившей семилетнего ребенка и скрывшейся с места ДТП

21 декабря 2016 года в 7:55 возле школы №1 Корсакова неизвестный водитель на неизвестном автомобиле, поворачивая с улицы Октябрьской на Краснофлотскую на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на семилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

Сбив ребенка, водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и была доставлена в районную больницу для обследования.

На место происшествия была незамедлительно направлена оперативно-следственная группа. В ходе его осмотра полицейскими были обнаружены и изъяты осколки и кожух зеркала заднего вида, по которым специалисты смогли идентифицировать марку машины и сделать выборку зарегистрированных на территории Сахалинской области автомобилей данной модели для последующей проверки на причастность владельцев к совершению ДТП.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий инспекторами ДПС ОГИБДД также были досмотрены местные автомастерские, в одной из которых правоохранители обнаружили транспортное средство установленной марки и с характерными повреждениями зеркала, которые получил автомобиль, сбивший несовершеннолетнюю.

Владелица транспортного средства была оперативно установлена и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанная - 33-летняя жительница райцентра – дала признательные показания.

За оставление места дорожно-транспортного происшествия в отношении гражданки возбуждено административное производство по части 2 статьи 12.27 КоАП РФ - оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. Наказание данной статьи предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.