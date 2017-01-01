Сахалин отметили за патриотическое воспитание молодежи

Деятельность правительства Сахалинской области по организации мобилизационных учений и патриотическому воспитанию молодежи высоко оценили на совещании органов военного управления Восточного военного округа и исполнительной власти субъектов. Оно состоялось накануне в Хабаровске.

Как отметили на мероприятии, на Сахалине налажено конструктивное взаимодействие с военными по укреплению обороноспособности области и государства в целом, а также по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи.

К примеру, сегодня в регионе активно развивается новое движение - Юнармия, созданное по инициативе министра обороны России и поддержанное президентом.

Юнармейцы занимаются спортом, изучают историю области, общаются с ветеранами боевых действий. Они проходят специальную подготовку, которая включает в себя различные военно-прикладные дисциплины. Всего на островах создано восемь штабов юнармейцев. Все участники движения обеспечиваются формой за счет бюджета.

Базой для тренировок молодежи и различных мобилизационных учений сахалинцев постарше в этом году стал полигон «Успеновский» на юге острова. Об этом с военными договорились областные власти. Такой опыт взаимодействия во многом уникален для России.

Как рассказал первый заместитель губернатора - руководитель аппарата губернатора и правительства области Александр Дерновой, присутствовавший на совещании, на спонсорские средства оборудовали полевой лагерь, деревянные строения для круглогодичного размещения личного состава. Появились казармы, канцелярии, бытовки, места для приема пищи, санитарные зоны, вертолетная площадка. Подготовлено место под спортивный городок.

- И уже летом в лагере впервые прошла областная спартакиада допризывной молодежи, в которой приняли участие более 200 человек из 14 районов области, а также юнармейские сборы, - отметил Дерновой.

На летних каникулах на полигоне «Успеновский» проходили сборы регионального отделения Всероссийского военно-патриотического центра «Вымпел», участников молодежного казачьего движения, сообщает департамент информационной политики аппарата губернатора и правительства региона.