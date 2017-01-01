Власти Сахалина наведут порядок на дороге Углегорск – Шахтерск

В ситуации, связанной с перевозками угля по дороге Углегорск – Шахтерск, по поручению губернатора Олега Кожемяко разбирается и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства области Сергей Садовников.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе главы региона, в начале декабря в правительство области поступило обращение группы жителей Шахтерска. Они жаловались, что движение личного и пассажирского автотранспорта по этой трассе сопряжено с большим риском. Дело в том, что по ней большегрузные автомобили перевозят уголь в порт Шахтерска для дальнейшей отгрузки.

Напомним, для Углегорского района добыча черного золота - ключевая отрасль экономики, имеющая градообразующее значение. Именно в этой сфере занято наибольшее количество трудоспособного населения. А дорога Углегорск – Шахтерск является важнейшей для отрасли транспортной артерией. По мнению авторов обращения, интенсивное движение большегрузных машин способствует разрушению дорожного полотна, создает аварийную обстановку, так как водители грузовиков не соблюдают скоростной режим. Люди предлагали для транспорта с углем построить специальную технологическую дорогу вдоль берега моря и разгрузить трассу общего пользования. Однако не все жители района одинаково оценивают ситуацию. По мнению водителя Сергея Шульги, проблема не такая уж серьезная.

– На дороге установлено ограничение скорости 80 км/час. Водители большегрузных машин с углем его в основном соблюдают. С нарушителями, раз они все-таки встречаются, должно активнее бороться ГИБДД. Случается, что иногда из кузова машин вылетают куски угля, но в основном водители накрывают содержимое тентом. Другие грузят «без шапки», то есть уголь не возвышается над бортами кузова, - поделился мужчина.

А вот автолюбитель Алексей Толстых стал свидетелем случая, когда из кузовов вываливаются на дорогу куски угля.

- Случается, грузовики идут со скоростью 90-100 км /час, а это уже очень опасно, - уверен водитель.

Глава регионального транспортного ведомства побывал непосредственно на дороге между городами, оценил ситуацию на ней. Сергей Садовников провел совещание с участием представителей муниципалитета, дорожных служб, госинспекции по обеспечению безопасности дорожного движения, а также работающих в районе компаний, которые занимаются добычей и перевозкой угля.

По данным ГИБДД, с 2007 по 2016 год на участке дороги Углегорск – Шахтерск зафиксировано 14 ДТП. Это низкий показатель, считают специалисты, учитывая интенсивность потока автотранспорта и его состав. Тем не менее, отметили участники обсуждения, имеются основания для жалоб на ускоренное разрушение дорожного полотна, несоблюдение некоторыми водителями грузовиков скоростного режима и летящий из кузовов уголь.

- Мы приняли решение до конца текущего года подписать соглашение с участием Сахавтодора, муниципальных властей, компаний, которые добывают уголь. Недропользователи нуждаются в этой дороге, поэтому готовы принять участие в финансировании ее ремонта и содержании. Дорожники получат дополнительные средства, чтобы улучшить состояние транспортной артерии. По сути дела, это государственно-частное партнерство, которое позволит учесть интересы и жителей района, и ключевых предприятий экономики муниципального образования. Мы также пришли также к выводу, что надзорные органы в лице ГИБДД недостаточно внимательно следят за тем, соблюдают ли водители большегрузных машин ограничение скорости, накрывают ли груз, чтобы он не вылетал на дорогу. Поэтому будем решать вопрос, чтобы уже в ближайшее время район получил средства автоматической видеофиксации нарушений ПДД. Их установку мы согласуем с муниципалитетом и местной ГИБДД с учетом анализа аварий и пожеланий жителей района, - резюмировал Сергей Садовников.

И.о. главы администрации Углегорского района Сергей Дорощук заверил, что жителей обязательно известят о принятых решениях и о том, как они будут реализовываться в дальнейшем.