В арендных домах на Курилах построят 800 квартир для военнослужащих

На Сахалине и Курильских островах планируется построить около 800 квартир для военнослужащих в арендных домах, сообщает департамент информационной политики аппарата губернатора и правительства региона.

Кроме того, рассматривается возможность выдачи льготных ипотечных займов на Курилах, в том числе с нулевой процентной ставкой, для тех военнослужащих, которые увольняются из рядов Вооруженных сил России.

Об этом шла речь на совещании органов военного управления Восточного военного округа и исполнительной власти субъектов, которое состоялось накануне в Хабаровске.

Как отметили его участники, Сахалинская область показала высокую степень подготовки при проведении в этом году командно-штабного мобилизационного учения.

- Учитывая, каково было положение дел в регионе в 2014 году, на момент проведения стратегического командно-штабного учения «Восток–2014» , можно сделать вывод, что областное руководство должным образом отнеслось к планированию мобилизационных мероприятий и за короткий срок справилось с задачей по наведению порядка в этой сфере, - сказал начальник организационно-мобилизационного управления штаба Восточного военного округа Александр Дудкин.

- Рассчитываю, что сотрудничество с Восточным военным округом и командованием 68-го армейского корпуса по всем направлениям взаимодействия будет успешно продолжено. В рамках своих полномочий региональное правительство будет и впредь оказывать воинскому соединению, расположенному на территории Сахалинской области, необходимую помощь, - в свою очередь отметил заместитель губернатора - руководитель аппарата губернатора и правительства региона Александр Дерновой.