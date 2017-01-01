Фонд «Родные острова» позаботился об одиноких сахалинцах

Его частью стала акция «Добрые открытки». В ее рамках воспитанники детского сада №37«Одуванчик» своими руками мастерили трогательные поделки с поздравлениями к грядущему празднику. Сегодня подарки передадут постояльцам дома престарелых и инвалидов в Южно-Сахалинске. А команда фонда приготовила настоящий концерт для них. Также волонтеры поздравят в палатах тех постояльцев, которые не смогут присутствовать на концерте по состоянию здоровья.

- Каждый год в детсадах ребята мастерят новогодние открытки своим бабушкам и дедушкам. Это очень трогательные поделки, которые наполнены особой, праздничной теплотой. И мы подумали – а как быть тем, кто чувствует себя одиноко. Особенно в предновогодние дни, - поделился идеей проекта президент регионального фонда «Родные острова» Александр Кан.

По словам главы фонда, на инициативу с радостью откликнулись администрация и воспитатели «Одуванчика». А малыши с удовольствием мастерили такие новогодние приветы бабушкам и дедушкам, которые живут в доме престарелых и инвалидов.

- Хочется верить, что проектом мы учим детей милосердию. И они могут сделать и уже сделали свои первые добрые дела. Стали нашими коллегами-благотворителями. Такие уроки отзывчивости и неравнодушия очень полезны не только дошколятам, но и взрослым. Как напоминание о том, что в дни праздников важно не забывать о тех, кому особенно одиноко, - отметил Александр Кан.