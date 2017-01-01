Южносахалинцев ждут на предновогодних сельхозярмарках

Предновогодние сельскохозяйственные ярмарки пройдут 24 и 30 декабря в Южно-Сахалинске, на участке улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской. Они будут работать с 10:00 до 14:00.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, свою продукцию представят около 20 местных предприятий. Жители и гости областного центра смогут приобрести рыбу, мясо, колбасы, полуфабрикаты, а также овощи в широком ассортименте по доступным ценам напрямую от производителя. К примеру, картофель - от 25 руб. за килограмм, морковь - от 30 руб., капусту - от 17 руб., свеклу - от 30 руб., мороженую горбушу - от 120 руб., кету - от 180 руб.

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Новый год

Продолжает работать сельскохозяйственная ярмарка за магазином «Техник» на улице Ленина, там можно купить продукцию с минимальной торговой наценкой. По пятницам ярмарка работает с 10:00 до 17:00, по субботам - с 9:00 до 15:00.

Из-за работы ярмарки участок улицы Карла Маркса от Ленина до Амурской 24 и 30 декабря с 9:00 до 15:00 будет закрыт для транспорта. Кроме того, с 20:00 23 декабря до 9:00 24 декабря и с 20:00 29 декабря до 9:00 30 декабря здесь будет запрещена остановка транспортных средств. Автолюбителей просят заранее планировать маршрут движения.