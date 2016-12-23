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31 декабря 2016 08:45 / Общество / поздравления / Новый год  

Сахалинцев и курильчан поздравляют с Новым годом и Рождеством

Сахалинцев и курильчан поздравляют с Новым годом и Рождеством губернатор Олег Кожемяко, спикер облдумы Владимир Ефремов, депутат Госдумы РФ Георгий Карлов и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Дорогие друзья!

Совсем немного осталось до конца 2016 года. Впереди зимние праздники, время, которое мы можем провести с родными и близкими. А заодно и подвести итоги, наметить планы на будущее.

Безусловно, уходящий год был непростым для нашей страны и Сахалинской области. Но сегодня, оглядываясь назад, мы понимаем, что трудности, с которыми мы столкнулись, пошли нам на пользу. Они сделали нас сильнее, научили грамотнее распоряжаться имеющимися ресурсами, еще больше ценить дружбу и верность, помогли быстрее добиваться поставленных целей.

В сжатые сроки в нашем регионе были не просто запущены крупные проекты в экономике, но и достигнуты первые результаты в сельском хозяйстве, рыбной отрасли, туризме, жилищном строительстве и других сферах. Сахалинцы и курильчане получили возможность разнообразить свой стол за счет качественных и доступных по цене товаров местного производства. Впервые за многие годы сотни островных детей отдохнули в Крыму.

Важно, что в части социальной поддержки жителей Сахалинская область заняла лидирующие позиции среди регионов Дальнего Востока. Это направление и дальше будет в числе приоритетов.

В 2016 году на островах появились новые детские сады, спортивные сооружения, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты и многое другое. А всего в рамках адресной инвестиционной программы возведено 65 объектов. При этом все стройки, к которым мы приступили, будут обязательно завершены.

Да, немало вопросов еще требуют решения. Необходимо продолжать наводить порядок в жилищно-коммунальной сфере, повышать качество услуг в здравоохранении, образовании, в транспортной отрасли. Задач впереди достаточно. Тем не менее у нас есть главное – уверенность в том, что все трудности решаемы. И я убежден: вместе мы справимся со всеми вызовами!

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Желаю крепкого здоровья, благополучия, радостных событий и новых достижений. С праздниками, дорогие друзья!

Губернатор Сахалинской области

Олег Кожемяко

Дорогие земляки!

От имени депутатов Сахалинской областной Думы сердечно поздравляю вас с добрыми и светлыми праздниками - Новым годом и Рождеством Христовым!

Уходя, старый год оставляет в памяти самые знаковые, яркие впечатления и добрые дела. И хотя он был непростым, мы понимаем, этот год – часть нашей жизни, и многое нам удалось. Совместно с правительством, общественностью, бизнес-сообществом депутаты островного парламента искали наиболее эффективные способы решения жизненно важных вопросов, главные из которых – улучшение качества жизни населения, обеспечение исполнения социально значимых обязательств. Это мы претворяли в жизнь вместе с вами, дорогие сахалинцы и курильчане! Достижения уходящего года были бы невозможны без вашей постоянной поддержки, без вашего доверия, вашего непосредственного участия.

Новый год принято встречать в семье - в кругу самых дорогих и близких нам людей. Это замечательная традиция! Желаю здоровья, удачи, мира и благополучия каждой семье Сахалина и Курил! Пусть то доброе, что было в уходящем году, приумножится, а новый 2017 год принесет в ваши дома мир, согласие, благополучие и любовь. Пусть он оправдает самые смелые ожидания, даст уверенность в завтрашнем дне, подарит успех и процветание каждому из нас и всей Сахалинской области! Здоровья, счастья и добра вам и вашим близким!

Председатель Сахалинской областной Думы

Владимир Ефремов

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! Это самый главный семейный праздник. Мы все ждем этого дня, чтобы собрать вокруг себя самых родных и близких, окружить их своей заботой, вспомнить лучшее за прошедшие 12 месяцев.

Дорогие друзья, мы провожаем в историю 2016 год. Он был непростым для Сахалинской области. Наши личные планы, безусловно, неотделимы от островного региона, наше профессиональное развитие и семейное счастье сосредоточено именно на родной земле. От нашей общей энергии, ответственности и единства зависит процветание Сахалина и Курил. Только сообща мы сможем уверенно идти вперед, преодолевая сложности.

Благодаря упорству, труду, самоотдаче и оптимизму каждого из вас у нас есть позитивный результат. Хочу выразить вам благодарность за поддержку, которую вы оказали мне на сентябрьских выборах. Спасибо вам за доверие!

Желаю всем землякам в 2017 году оптимизма, здоровья и благополучия, приятных сюрпризов. Пусть новогодняя ночь подарит вам немного чуда, а наступающий 2017 год принесет вам свершение задуманных планов и реализации давней мечты.

Депутат Государственной думы 7-го созыва

Георгий Карлов

Дорогие южносахалинцы!

Сердечно поздравляю вас с Новым 2017 годом и Рождеством!

Предновогодние дни служат рубежом между прошлым и будущим, между тем, что сделано и что еще предстоит сделать. Для кого-то из вас 2016-й был удачным, для кого-то выдался непростым, а для Южно-Сахалинска он стал временем масштабного обновления.

Город не стоит на месте. И старожилы, и гости островной столицы отмечают, насколько стремительно он преображается. Появились уютные скверы, места для прогулок и отдыха. Большое внимание уделено вопросам озеленения, замене газонов, выполнен немалый объем работ по ремонту тротуаров и дворов. И нет сомнения в том, что это только начало.

Мы шагаем в ногу со временем, держим курс на новую экономическую политику региона. Нам удалось сохранить все муниципальные программы, направленные на поддержку горожан, увеличился объем адресной помощи. Бюджет 2017-го также остается социально-ориентированным.

Следующий год в нашей стране пройдет под знаком экологии. Для Южно-Сахалинска он станет юбилейным - городу исполнится 135 лет. Благоустройство, озеленение и вопросы экологии будут в зоне нашего особого внимания. Свой день рождения столица региона должна встретить еще более привлекательной и комфортной для жизни.

Но, каким бы ни был внешний облик, важно помнить, что город - это прежде всего люди. Именно из вашей любви к городу и повседневных достижений складывается его будущее. Вместе с вами мы определяем каким будет родной Южно-Сахалинск, и вместе движемся к этой цели.

Дорогие земляки! Всем нам с детства знакомо волшебство новогоднего праздника, которого мы ждем с радостью и надеждой на перемены. Пусть в следующем году реализуются все наши планы, укрепится уверенность в том, что мы сами вершим свою судьбу и судьбу родного города! От всего сердца желаю каждой южно-сахалинской семье счастья и гармонии, стабильности и благополучия, оптимизма и добра! С Новым годом!

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин

Теги  Праздник Новый год Поздравления

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