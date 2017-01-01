Прокуратура опротестовала очередь сахалинских сирот на жилье

Протест прокурора на региональный закон о предоставлении жилья сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Сахалинской области рассмотрели депутаты на заседании облдумы 23 декабря.

Как рассказал председатель комитета по соцполитике Владимир Иванцов, в областном законе предусмотрена очередность данной категории островитян на жилье. По мнению прокуратуры, этот пункт нарушает федеральные нормы.

– К полномочиям субъекта РФ отнесено лишь определение порядка предоставления квартир по договорам найма таким гражданам. Государственно-правовое управление облдумы (ГПУ) в своем заключении отметило, что протест обоснованный и подлежит удовлетворению. Комитет по соцполитике также рассмотрел этот документ и в своем решении рекомендовал привести областной закон в соответствие с федеральным, – сказал Иванцов.

По мнению вице-спикера облдумы Александра Кислицина, этот вопрос не такой однозначный, как кажется.

– Сегодня прокуратура предлагает отменить очередь, ссылаясь на федеральный закон, в котором указано, что квартиры сиротам должны предоставлять незамедлительно. Но это из области теории. Мы знаем, что в островном регионе достаточное количество сирот, которые еще не обеспечены жильем. Отмена этой очереди повлечет за собой хаос в предоставлении им жилплощади. Нужно хорошо подумать, прежде чем принимать такое решение. С точки зрения закона, они, конечно, правы, но на практике мы видим другое. Как только мы отменим очередь, сотни людей станут вправе незамедлительно получить жилье, которого у нас нет. И снова возникнет проблема: как их обеспечить? – выступил он.

Ведущий консультант минобразования Анжелика Романова рассказала, что список сирот, нуждающихся в жилье, формируют на основе данных из муниципалитетов. В него входят дети, достигшие 14 лет и подавшие заявление в органы местного самоуправления. Помимо этой категории, туда ежегодно включают ребят до 23 лет, которые по разным причинам вовремя в список не попали.

– Благодаря этому перечню мы также понимаем, сколько квартир нам необходимо резервировать и закладывать в бюджет на будущий год. Некоторые ребята, имеющие право на жилье, пишут заявление об отсрочке его предоставления – в связи с учебой, нахождением в местах лишения свободы и по иным причинам. Их мы передвигаем на следующий год и обеспечиваем жильем нуждающихся сирот. Сегодня практически все написавшие заявление на предоставление жилплощади в 2017 году ее получат. Для этого мы купили 258 квартир, – пояснила Романова.

Депутат Александр Болотников поинтересовался, почему в области то и дело идут суды по детям, отстаивающим свое право на жилье? По словам Романовой, эти дела связаны с сиротами старше 23 лет, которым своевременно не предоставили квартиры.

Руководитель ГПУ Антон Швецов пояснил, что требование прокуратуры заключается в отмене очередности сирот на жилье, при этом списки составлять не запрещается. По его мнению, из действующего закона необходимо убрать слово «очередность», чтобы удовлетворить протест прокурора.

По словам Иванцова, соответствующий законопроект подготовят депутаты Виктор Любушкин и Александр Кислицин, после чего он будет направлен в областную прокуратуру.