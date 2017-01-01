16 сахалинских школьников побывают на елке в Кремле

В Москву на главный новогодний праздник страны в Кремле 16 юных сахалинцев отправятся 24 декабря.

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве образования, право поехать в Москву заслужили самые талантливые островные школьники. Феерическое представление, в котором задействовано более 1,5 тыс. человек, состоится 26 декабря.

Гостями театрализованного праздника традиционно станут более 5,5 тыс. ребят из всех субъектов России. Организаторы приготовили для них насыщенную театрализованную и игровую программу. В ней участвуют детские творческие коллективы, артисты театров, известные певцы и музыканты. После грандиозного шоу каждый школьник получит сладкий подарок в фирменной кремлевской упаковке.

Сахалинцев в поездке ребят будут сопровождать педагоги, а также врач и сотрудник полиции. Кроме кремлевского шоу, островную делегацию ждут экскурсия «Государев двор» в Измайлово, музей киностудии «Мосфильм» и театр им. Куклачева. На остров школьники вернутся 28 декабря.