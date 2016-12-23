Новогодняя СТИХия: поздравления от сахалинцев, рожденных в год Петуха

Президент сахалинского благотворительного фонда «Улыбка ребенка» Игорь Минервин; министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова; генеральный директор НП «Сахалинстрой» Валерий Мозолевский

Годы Петуха по китайскому календарю: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017…

Люди, рожденные в эти годы, не из робкого десятка, могут быть смелыми, отважными, храбрыми, способны даже на весьма рискованные дела. Общительные Петухи составляют большинство. Они очень любезны и приветливы, быстро завоевывают симпатии окружающих. Своей целеустремленностью и самоуверенностью они поражают всех и каждого. Профессии Петухи выбирают такие, которые позволяют руководить и командовать, которые требуют смелости и отваги, железных нервов и железной дисциплины.