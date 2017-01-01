Экспорт товаров с Сахалина в Китай вырос в 2016 году в три раза

Экспорт товаров из островного региона в Китай в 2016 году вырос в три раза. Поднебесная активно закупает сахалинский газ, уголь и водно-биологические ресурсы, сообщила заместитель начальника Сахалинской таможни по экономической деятельности Елена Терех на пресс-конференции 23 декабря.

Всего же внешнеторговый оборот Сахалинской области в уходящем году составил 5,493 млрд долларов, что почти на 1,5 млрд долларов меньше, чем в 2015 году. Причина спада – снижение стоимости газа. А вот грузооборот вырос на 15% и составил 14,520 млн тонн. На 30% сократился объем ввоза товаров в рамках Соглашения о разделе продукции. Упали поставки на экспорт воднобиологических ресурсов, морепродуктов, лома черных металлов. Возрос экспорт угля, торфа и газа в среднем на 20%.

Основными контрагентами Сахалинской области являются страны АТЭС, на них приходится 83% торгового оборота региона, а именно 4,596 млрд долларов. Самые крупные партнеры – Япония, Южная Корея и США.

За год на 11% (до 5,5 млн долларов) выросли показатели во взаимной торговле Сахалинской области со странами Евразийского экономического союза. В основном это импорт молочной продукции, мебели и строительных материалов. Существенно выросла взаимная торговля с Белоруссией.

Структура импорта не меняется на протяжении многих лет, отметила Терех. В основном это машины, оборудование и транспортные средства. В этом году их импорт вырос на 26%. Прежде всего, это связано с закупкой морского транспорта. Область приобрела 12 крупнотоннажных рефрижираторных судов. На втором месте по объемам ввоза - металлы и изделия из них, на третьем – продукция химической промышленности.

В начале года в регион ввезли две партии свежемороженой сайры (2 тыс. тонн) из Китая и Таиланда для переработки на консервных заводах.

За 11 месяцев 2016 года Сахалинская таможня оформила почти 3 тыс. морских судов и пропустила через таможенную границу более 209 тыс. физических лиц. Ведомство перечислило в федеральный бюджет почти 7,4 млрд рублей, что на 15% больше показателя аналогичного периода прошлого года.