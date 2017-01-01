Санкционные товары перестали завозить на Сахалин – таможня

На Сахалин перестали завозить товары, подпадающие под продовольственное эмбарго России в отношении некоторых стран Запада, сообщил начальник Сахалинской таможни Виктор Холичев на пресс-конференции 23 декабря.

Единственный случай ввоза санкционного товара в этом году зарегистрирован в декабре, когда на остров вместе с грузом для нефтегазовой отрасли доставили 3 кг раствора хлорида натрия из США. Холичев считает, что даже этот факт оказался непреднамеренным со стороны импортёра.

Постановление, согласно которому соль попала в список запрещенных к ввозу товаров, вышло только 1 ноября этого года. Возможно, компания, которая ее ввозила, просто еще не знала о том, что это запрещено.

Заместитель начальника таможни по правоохранительной деятельности Евгений Сульдимиров рассказал, что наиболее актуальной проблемой для островной таможни остается контрабанда водных биологических ресурсов. В этом году по таким фактам возбуждено четыре уголовных дела. В уходящем году пресечена попытка незаконного вывоза 17,5 тонны живого краба на 7,5 млн рублей, а также 18 тонн креветки с Южных Курил в Японию. А в аэропорту Южно-Сахалинска поймали жителя Приморья, который пытался увезти в Корею дериваты редких животных более чем на 6 млн рублей.

Всего в 2016 году сотрудниками таможни заведено 10 уголовных дел и 456 административных. Последних стало на 20% больше, чем в прошлом году. 37 дел касались незаконного провоза алкогольной продукции. Всего в этом году на Сахалин пытались ввезти 358 литров спиртного. Предметом правонарушения еще по 34 делам стали сигареты и табачная продукция. Этим грешили в основном граждане Китая, Южной Кореи и США. Изъято более 30 тыс. сигарет и 5 кг табака.

Сульдимиров рассказал, что обычно незаконный товар пытаются скрыть в личных вещах или на теле. Недавно из США транзитом через Корею гражданин пытался ввезти более 30 Iphone7 прямо в своей ручной клади на самолете. Был случай, когда в системном блоке компьютера находили партию чехлов для телефонов. Алкоголь и сигареты чаще всего прячут на морских судах. Недавно в тайнике, обустроенном в каюте, контрабандисты перевозили более 100 литров алкоголя.