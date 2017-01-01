На Сахалине хотят сократить число профессиональных депутатов

Количество оплачиваемых должностей в Сахалинской областной Думе сами депутаты предлагают уменьшить

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе главы региона, инициативу парламентариев поддержал губернатор Олег Кожемяко. Идею о сокращении числа народных избранников, работающих на профессиональной постоянной основе, обсудили на отчетно-выборной конференции регионального отделения «Единой России».

Сегодня в облдуме из 28 депутатов 21 получает заработную плату. По мнению председателя думского комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению Натальи Коршуновой, для далеко не самого густонаселенного региона такое количество парламентариев-профессионалов является избыточным.

- По этой позиции наша область занимает второе место в стране. Считаю, что на постоянной основе могли бы работать председатели областной Думы, ее профильных комитетов, а также их заместители. Такое решение диктует и сокращение объема законодательной деятельности островного парламента. Например, полномочия по утверждению региональных госпрограмм переданы правительству РФ, - мотивировала инициативу депутат.

По ее мнению, сокращение количества депутатов на зарплате, безусловно, приведет и к существенной экономии бюджетных денег.

Соответствующий законопроект планируется разработать в 2017 году. Ожидается, что его положения будут распространяться на парламентариев следующего думского созыва.

- Приветствую предложение сократить количество оплачиваемых должностей в областной Думе. В условиях уменьшения объемных показателей регионального бюджета оно очень своевременное, - отметил Олег Кожемяко.

На мероприятии также обсудили реализацию проекта «Голос 65». Этот мощный инструмент позволяет сахалинцам и курильчанам оценивать деятельность местных властей по ключевым направлениям на сайте golos65.ru.

- Это услуги ЖКХ, состояние дорог, качество транспортных услуг и работы власти в целом. То есть то, на что обращают внимание люди во время моих рабочих поездок по районам. Кроме того, на сайте можно увидеть общий рейтинг всех глав администраций муниципальных районов. Считаю это очень полезным нововведением. Необходимо, чтобы об этом ресурсе узнало как можно большее число островитян. Важно, чтобы системой активно пользовались как мэры районов, отслеживая, какие направления работы требуется подтянуть, так и органы областной власти, курирующие эти вопросы, - сказал глава области.

По информации депутата облдумы Андрея Хапочкина, за неделю на сайте свои оценки чиновникам поставили 5849 человек.

- Уже в первые часы работы проекта мы получили массу откликов, замечаний и предложений. Люди просят расширить перечень критериев для оценки чиновников. Они считают необходимым включить в него деятельность руководителей по благоустройству городов и сел, ремонту дворов, спортивных площадок и так далее, - сообщил Андрей Хапочкин.

Подняли на мероприятии и тему обновления партийных рядов. Поводом для этого стал анализ итогов выборов в Государственную думу РФ, а также самой избирательной кампании. В результате, в ноябре-декабре около трети всех местных отделений «Единой России» в районах области избрали новых секретарей.