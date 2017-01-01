Импорт автомобилей на Сахалин продолжает падать

Импорт автомобилей в Сахалинскую область по итогам 2016 года продолжает падать. За 12 месяцев в регион ввезено всего 940 машин, сообщил начальник Сахалинской таможни Виктор Холичев на итоговой пресс-конференции 23 декабря.

В прошлом году за этот же период импортировали 1503 автомобиля. Тенденция снижения ввоза транспорта наблюдается уже третий год – с тех пор, как курс доллара по отношению к рублю подскочил в два раза. В 2014 и 2015 годах импорт падал ежегодно в два раза. В 2016 году он снизился на 35%.

В целом по России импорт автомобилей в 2016 году упал на 23%. В страну ввезено более 200 тыс. иномарок.

Первый заместитель начальника Сахалинской таможни Евгений Рябцев отметил, что уже два года в области не регистрируются случаи ввоза из Японии «фонящих» автомобилей. С 2011 года, после аварии на атомной станции «Фукусима-1», оттуда было ввезено 67 автомобилей со следами радиоактивных веществ. Теперь таких нет. До 2014 года также раньше ввозили «фонящие» запчасти (36 случаев), один дизель-генератор и один брезентовый чехол для мотоцикла.