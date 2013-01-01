Сахалинцев приглашают на ярмарку меховых изделий из Кирова

Южносахалинцев приглашают на выставку-продажу меховых изделий из Кирова.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» организаторы, их можно приобрести на втором этаже универмага «Сахалин» с 26 декабря 2016 года по 8 января 2017 года.

По мнению специалистов, мех во все времена был атрибутом достатка и благополучия, поэтому изделия из него были обязательно в гардеробе знати и коронованных особ. Сегодняшние модницы даже не догадываются, что носят фасоны, придуманные еще в XVI веке.

Болеро

Просторная короткая накидка на плечи имеет длину от 45 до 60 см. Фасон может быть самым разнообразным, благодаря чему подходит и для вечернего выхода, и для создания демократичного стиля.

Полушубок

Раньше его называли перекроенным кафтаном. Долгое время полушубок, на котором не фиксировалась талия, украшал просторный капор. Однако в XX веке прошла мода на пышные платья, и полушубок стали приталивать и декорировать поясами.

Сваггер

Меховой сваггер - разновидность мехового пальто. Появился в 30-х годах прошлого столетия. Он имел расклешенный рукав на ¾, прямой непышный крой и длину полушубка. В годы Второй мировой войны про него забыли, так как это было неоправданной роскошью в столь тяжелое время. Популярность сваггера проснулась уже в 60-х годах прошлого столетия.

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