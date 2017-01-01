Перед Новым годом сахалинские мастера маникюра работают допоздна

Перед Новым годом в салонах красоты областного центра наблюдается ажиотаж. Запись к мастерам настолько плотная, что, если вдруг вы только что вспомнили о маникюре, найти вакантное время будет непросто.

– Перед праздниками – Новым годом, 8 Марта – всегда наплыв клиенток, – рассказывает администратор одного из салонов Южно-Сахалинска Елена. – Наибольшим спросом пользуются маникюр с покрытием шеллак, потому что оно наиболее долговечное, депиляция и, конечно, стрижки и окрашивание волос.

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Новый год

Сахалинки предпочитают маникюр красных оттенков. Если еще не знаешь, какое платье выбрать на Новый год, это, пожалуй, самый оптимальный вариант. Также спросом пользуются все оттенки синего и, не подумайте ничего плохого, оттенки серого. Кстати, палитра шеллака имеет очень романтичные названия: «меч самурая», «мех лисы», «розовое бикини», «маскарад», «лунный свет и розы», «полуночное плавание»…

– Ёлочки в последнее время на ногтях, как правило, не рисуют, – делится мастер маникюра и педикюра Наталья. – Я, кстати, рисунки вообще не люблю, как-то это по-детски. Предпочитаю чистые, яркие цвета с минимальным оформлением.

Скептически мастер относится и к матовому покрытию, потому что поверхность становится не гладкой, а шершавой, так и хочется сколупнуть. Впрочем, на вкус и цвет, как говорится, товарищей нет.

Приходят в салоны и мужчины – тоже приводят себя в порядок перед праздником. У сильной половины также в почете маникюр и депиляция: страдают спина, шея, другие части тела.

– А педикюр зимой спросом не пользуется, – продолжает Наталья. – Это летом клиентки обращают внимание на ножки.

Тем не менее работать мастерам приходится с девяти утра до девяти вечера – даже подарки родным некогда купить.

– Однажды надо было выйти на работу 31 декабря, – говорит Наталья. – Ушла из салона только в половине десятого вечера. Зато стол полностью накрыл муж. Правда, особого желания отмечать Новый год у меня уже не было – очень устала.