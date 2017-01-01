Более 2,5 тыс. южносахалинцев пойдут в первый класс в 2017 году

Более 2,5 тысячи детей пойдут в первый класс в 2017-2018 учебном году в Южно-Сахалинске.

Количество первоклассников по сравнению с текущим годом возросло. В 2016-м первый раз за парты сели 2100 учеников.

- Дату и время начала приёма заявлений устанавливают органы местного самоуправления. Сначала записывают детей, проживающих на территории, закреплённой за школой. Заявления принимаются с 1 февраля по 31 июня. А с 1 июля по 5 сентября на свободные места записывают будущих школьников вне зависимости от места проживания, - рассказала 23 декабря на пресс-конференции главный специалист департамента образования Южно-Сахалинска Наталья Журавлёва.

Но в скором времени сроки могут измениться. На сайте Министерства образования РФ размещён проект нового порядка приёма в школы. Согласно ему заявления от проживающих в закрепеленных микрорайонах будут приниматься с 1 февраля до 25 апреля, на свободные места - с 25 апреля до 5 сентября. Родителям необходимо следить за изменениями нормативно-правовой базы, департамент образования в свою очередь проинформирует об этом население.

Подать заявку можно несколькими способами: дистанционно (на сайте detsad.admsakhalin.ru) или непосредственно в школе. Все данные будут идти в одну электронную очередь. При оформлении электронного документа его обладателю будет присвоен личный номер, который необходимо запомнить - когда списки будут сформированы, в школах и на стендах будут размещены только идентификационный номер и дата рождения ребёнка, без имени и фамилии.