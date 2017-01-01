Более 2,5 тыс. южносахалинцев пойдут в первый класс в 2017 году
Более 2,5 тысячи детей пойдут в первый класс в 2017-2018 учебном году в Южно-Сахалинске.
Количество первоклассников по сравнению с текущим годом возросло. В 2016-м первый раз за парты сели 2100 учеников.
- Дату и время начала приёма заявлений устанавливают органы местного самоуправления. Сначала записывают детей, проживающих на территории, закреплённой за школой. Заявления принимаются с 1 февраля по 31 июня. А с 1 июля по 5 сентября на свободные места записывают будущих школьников вне зависимости от места проживания, - рассказала 23 декабря на пресс-конференции главный специалист департамента образования Южно-Сахалинска Наталья Журавлёва.
Но в скором времени сроки могут измениться. На сайте Министерства образования РФ размещён проект нового порядка приёма в школы. Согласно ему заявления от проживающих в закрепеленных микрорайонах будут приниматься с 1 февраля до 25 апреля, на свободные места - с 25 апреля до 5 сентября. Родителям необходимо следить за изменениями нормативно-правовой базы, департамент образования в свою очередь проинформирует об этом население.
Подать заявку можно несколькими способами: дистанционно (на сайте detsad.admsakhalin.ru) или непосредственно в школе. Все данные будут идти в одну электронную очередь. При оформлении электронного документа его обладателю будет присвоен личный номер, который необходимо запомнить - когда списки будут сформированы, в школах и на стендах будут размещены только идентификационный номер и дата рождения ребёнка, без имени и фамилии.
Сейчас подать заявление через сайт нельзя, поскольку приёмная кампания ещё не началась. Она стартует 14 января.
Для зачисления в первый класс родителям в первую очередь необходимо предоставить в школу паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, документ, подтверждающий проживание на закреплённой территории – свидетельство о постоянной либо временной регистрации будущего школьника на закреплённой территории.
- Кроме того, нужно принести решение муниципальной комиссии. Оно выдаётся на детей, не достигших на момент поступления 6,6 лет. Чтобы получить такое решение, ребенку необходимо пройти предшкольный медосмотр, после родители должны подать заявление на рассмотрение муниципальной комиссии. Это нужно делать заблаговременно, - отметила Журавлёва. - В настоящее время два таких заявления уже рассмотрено. В обоих случаях комиссия дала согласие на поступление детей в первый класс.
Родителям, имеющим льготу на первоочередное и внеочерёдное поступление детей в первый класс, необходимо указать об этом в электронной анкете. На данный момент разработанная специальная форма справки. Она размещена на сайтах департамента образования и образовательных учреждений.
Под категорию льготников подпадают военнослужащие, сотрудники полиции, а также люди, имеющие определённые воинские звания.
Результаты зачисления можно будет узнать через интернет-сайт или на информационном стенде школы. Они станут известны в течение семи рабочих дней, после предоставления всех необходимых документов.
Более подробную информацию можно узнать на сайтах департамента образования и образовательных организаций.
Комментарии