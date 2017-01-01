Сахалинская комиссия Президентской программы признана одной из лучших в стране
Благодарность Федерального ресурсного центра подготовки управленческих кадров привезли на Сахалин с итоговой конференции Президентской программы. А Международный институт менеджмента ЛИНК, который много лет занимается подготовкой управленческих кадров в Сахалинской области, признан одним из ведущих вузов, участвующих в реализации Президентской программы, сообщает департамент информационной политики островного региона.
Итоги работы программы подвели в Министерстве экономического развития РФ на конференции по результатам реализации государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства в 2016 году и планам по его дальнейшему развитию.
За 19 лет проектно-ориентированное послевузовское образование в ЛИНКе получили десятки тысяч российских менеджеров. В числе выпускников вуза - больше 300 руководителей высшего и среднего звена островных предприятий. А в январе 2017 года ещё 33 сахалинских менеджеров, успешно прошедших отбор в программу, приступят к проектно-ориентированному обучению на базе МИМ ЛИНК и ДВФУ.
Ответственный секретарь региональной комиссии Константин Молчанов поделился с участниками конференции сахалинскими наработками. Интерес участников вызвал опыт нормативного правового обеспечения бюджетирования реализации Президентской программы.
В конференции приняли участие руководители Минэкономразвития России, представители федеральных министерств и ведомств, органов исполнительной власти субъектов РФ, ресурсных центров и региональных комиссий, а также руководители Президентской программы в вузах и её выпускники.
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