Холмчан приглашают на сельскохозяйственную ярмарку

Жителей Холмска приглашают запастись местными продуктами на последней в этом году ярмарке выходного дня.

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в администрации муниципального образования, в субботу на площади Ленина с 10:00 до 14:00 более 30 островных предпринимателей предложат горожанам широкий ассортимент мясных и рыбных товаров, кондитерские изделия. Свои товары выставят владельцы личных подсобных хозяйств.

Холмчане могут закупить свинину, говядину, мясные полуфабрикаты в соусах, в том числе крольчатину, баранину, перепелов от предприятий из Холмска, Корсакова и Южно-Сахалинска. Два кондитерских цеха будут реализовывать новогодние подарки для детей и другие сладости. Традиционно в ярмарке примут участие предприниматели, занимающиеся продажей сухофруктов, меда, выпечки. Широко будет представлена и рыбная продукция.

К участию в ярмарке приглашаются юридические лица, индивидуальные предприниматели, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. Для участников будут организованы палатки со столами.