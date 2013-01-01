ИТОГИ НЕДЕЛИ. Центр внимания. Выпуск от 24 декабря

Рейд МЧС по пиротехнике

Итак, ровно неделя до Нового года. Сахалинцы готовятся встретить 2017-ый. Каждая семья стремится сделать праздник вкусным, веселым и, конечно же, ярким и искристым. А потому, ну никак не обойтись без петард и фейерверков. В магазинах пиротехники начинается аншлаг. В это же время свою надзорную работу начинают сотрудники МЧС.

Погорельцы на Пограничной

Минувшая неделя показала, что советы спасателей - это не пустой звук. В Южно-Сахалинске на Пограничной в те выходные произошел страшный пожар. Семья с двумя детьми под Новый год осталась без квартиры. Одна из возможных причин возгорания - это неисправная электропроводка.

Наважья путина в Поронайске

Поронайск готовится к наважьей путине. Рыболовецкие предприятия уже готовят суда для выхода в море. А представители коренных этносов - специальные ловушки.

Рыбаки на Изменчивом

Туристы теперь могут воспользоваться новым сервисом. Островные предприниматели возят группы желающих на зимнюю рыбалку. Услуги организованы таким образом, что порыбачить сможет даже тот, у кого нет ни опыта, ни экипировки.

Пресс-конференция Надсадина

Стильный и комфортный. Южно-Сахалинск вошел в топ-двадцатку самых привлекательных для иностранных туристов городов России.

Елочные базары

И вернёмся к праздничной теме. В сахалинских городах начали работу елочные базары. Они открылись в специальной оборудованных местах. Праздничные символы привезены из районных лесничеств.

Губернатор поздравляет детей

Отдыхать, получать подарки и веселиться призвал сахалинских детей губернатор Олег Кожемяко. У юных островитян на носу зимние каникулы, а значит от учебы пока можно отдохнуть. Глава региона пообщался с отличниками, призерами и победителями олимпиад в сахалинском Чехов-центре.

Вредные привычки: селфи

Виртуальная болезнь. Всё большее число сахалинцев стало поддаваться пристрастию к селфи. Желание постоянно фотографировать себя и выкладывать многочисленные снимки в интернет не всегда бывает безобидным.

Печник в Корсакове

Хлеб и каша из русской печки, а вместо ванной - купель. Экологически чистый образ жизни сахалинец Алексей Бамбизо предпочел городской суете. Он работал когда-то в крупной нефтяной компании, но, как сейчас модно говорить, слез с этой игры.

Юбилей «Губернии»

Нам - 25! Издательский дом «Губернские ведомости» отметил юбилей. Главная островная газета родилась в непростые 90-е годы. А сегодня переросла в крупный медиа-холдинг, в состав которого сегодня входит информагентство «Сахалин-Курилы» и наша телекомпания.