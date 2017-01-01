На Сахалине отметили сильнейших легкоатлетов

В областной спортивной школе летних видов спорта им. заслуженного тренера РСФСР Э.М. Комнацкого подвели итоги уходящего 2016 года и назвали лучшего тренера и учащегося.

- 2016 год был удачным для нас. Мы стараемся создать все условия, чтобы дети могли успешно тренироваться. Прежде всего, мы закончили реконструкцию стадиона «Спартак». В результате появились замечательные легкоатлетические дорожки, покрытие которых соответствует всем требованиям и нормам, и отдельный сектор для отделения прыжков в длину, - рассказал директор Сергей Власов.

В уходящем году в стенах школы подготовлены четыре кандидата в мастера спорта и два мастера спорта России по легкой атлетике. Вадим Бубнов и Карина Глебова в этом году стали призерами первенства России среди молодежи и вошли в состав национальной сборной. Более 80 воспитанников спортивной школы стали победителями и призерами соревнований дальневосточного уровня в 2016 году.

По итогам традиционного смотра-конкурса лучшим тренером-преподавателем в номинации «Массовость» была признана Полина Петрова. В номинации «Мастерство» награда досталась старшему тренеру отделения легкой атлетики Алексею Жижикину.

Награду лучшего спортсмена спортивной школы летних видов от 18 лет и старше получил копьеметатель Вадим Бубнов. Лауреатами в этой номинации стали бегуны Карина Глебова (дистанции 100 и 200 м) и Олег Сергеев (дистанция 3000 м).

Лучшим спортсменом школы до 18 лет признана 16-летняя Софья Коротынская. Девушка специализируется на беге на 400 м и на 400 м с барьерами. За пятилетнюю карьеру она успела стать кандидатом в мастера спорта, а в этом году спортсменка стала восьмой на первенстве России в беге на 400 м. Дипломы лауреатов в этой номинации получили Евгения Сергеева и Наталья Лагутина. Обе спортсменки имеют второй разряд и специализируются в беге на 400 м.

Лучшим спортсменов школы до 16 лет стала кандидат в мастера спорта Кристина Титаева, специализирующаяся на дистанции 100 м. Дипломы лауреатов получили Анастасия Большакова и Екатерина Рощина.

Среди самых юных воспитанников школы до 14 лет диплом и статуэтку победителя получила Виолетта Крышина. В сентябре она выступила на Всероссийских соревнованиях «Шиповка юных» в Адлере и заняла второе место среди 130 сильнейших участников со всей страны. Лауреатами признаны в этой категории Валентина Перелыгина и Аделина Кулькова.

За высокие спортивные достижения в прошедшем сезоне почетными грамотами и статуэтками награждены спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата. Михаил Тутенько и Андрей Семикрас являются кандидатами в мастера спорта, участниками чемпионата России среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Награды удостоился и участник первенства России Дмитрий Стовба.