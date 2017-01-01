Центр внимания. Выпуск от 23 декабря

Количество оплачиваемых должностей в Сахалинской областной Думе предлагается уменьшить. Речь идет о сокращении числа депутатов, работающих на профессиональной основе. Сами депутаты считают, что зарплату должны получать председатель и главы профильных комитетов с заместителями. Инициативу, которая исходила от самих парламентариев, поддержал губернатор Олег Кожемяко. Он подчеркнул, что в условиях уменьшения объемных показателей регионального бюджета, оно очень своевременное.

Дорогу, соединяющую Углегорск с Шахтерском будут ремонтировать угледобывающие компании. А трассу оснастят системой видеоблюдения. Такое решение принято островным минтрансом в ходе поездки главы ведомства в Углегорский район. После жалоб местных жителей на опасную езду углевозов.

Меньше получаса осталось до большой ежегодной пресс-конференции президента России. Напомню, мероприятие было перенесено на пятницу в связи с участием Владимира Путина в траурных мероприятиях. В Москве в международном торговом центре сейчас находится наш корреспондент Анна Ковальчук.

Запись первоклассников

Сроки подачи документов в первые классы увеличены. Электронная запись детей начнется уже в январе.

Итоги пожароопасного сезона

На сегодня по Сахалинской области снижено количество пожаров. В прошлом году их было 763, в этом - 709. Среди них 29, при которых погибло 37 человек.

Опасные горки

Чуть больше недели осталось до новогодних праздников. А, значит, большая часть детей зимние каникулы проведет, катаясь на горках. Как избежать ушибов и переломов, узнаете прямо сейчас.

Целевой набор

Больше специалистов для экономики и медицины намерено привлекать правительство региона через систему целевого набора и обучения. За последние три года заключено более 600 договоров о целевой подготовке в вузах студентов.

Юбилей «Губернии»

25 лет исполнилось газете «Губернские ведомости», выросшей за эти годы в крупнейший медиахолдинг области. Издательский дом объединил под своей крышей три разных СМИ, делающих одно общее дело.

Праздник грации и красоты

Сегодня в спорткомплексе «Олимпия парк» Южно-Сахалинска стартовало областное первенство по художественной гимнастике. Участвуют в нём около сотни островных гимнасток и несколько представительниц Хабаровска.