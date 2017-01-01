Депутаты-единороссы в Госдуме наметили ряд партийных проектов

Новые партийные проекты наметили для реализации депутаты Государственной думы РФ седьмого созыва, представляющие фракцию партии «Единая Россия».

Об этом РИА «Сахалин-Курилы» сообщил депутат нижней палаты парламента России от Сахалинской области Георгий Карлов. Вместе с однопартийцами он принял участие в заседании думской фракции ЕР с участием председателя партии, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

- Эта встреча была посвящена подведению итогов осенней сессии нового созыва. Кроме этого, мы определили первоочередные задачи фракции на весеннюю сессию 2017 года. Дмитрий Анатольевич в своем выступлении был краток, конкретен, отметив, что 2016 год был для нас трудным, но результативным и в целом успешным для партии. Подтверждением этого служит создание большой фракции единороссов в Госдуме, - отметил в первую очередь Георгий Карлов.

По словам парламентария, ряд новых партийных проектов запустят в регионах в ближайшие три года. Работа над ними под патронатом ведущей политической силы России продолжится вплоть до 2021 года – до окончания срока действия нынешнего созыва ГД.

- Они направлены на решение местных вопросов. В их числе благоустройство дворов, развитие районных парков, домов культуры и театров. Их мы обсудили накануне на отчетно-выборной конференции регионального отделения партии. Я убедился: земляки-единороссы хотят приложить максимум усилий для их реализации. Но лично для меня, как для депутата, на первом месте стоят по-прежнему вопросы среднего образования. Минувшие пять лет я плотно патронировал дошкольные учреждения области, в том числе строительство новых детсадов и

Кстати Георгий Карлов избран членом президиума фракции партии «Единая Россия» в Госдуме РФ седьмого созыва.