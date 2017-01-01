Пожары в 2016 году унесли жизни 39 сахалинцев и курильчан

На Сахалине и Курилах при пожарах в 2016 году погибли 39 человек, травмы получили 60 жителей региона, сообщила заместитель главного госинспектора по пожарному надзору в Сахалинской области Ирина Тыльная на итоговой пресс-конференции.

По сравнению с показателями прошлого года количество погибших и травмированных увеличилось. В 2015 году их было 36 и 57 соответственно.

Печальную статистику за последние сутки пополнили трое островитян. Минувшей ночью пожар в частном доме на проспекте Победы в Южно-Сахалинске унес жизни двух южносахалинок 1959 и 1988 годов рождения. От огня здесь обвалилась и полностью сгорела крыша. Предполагаемой причиной трагедии мог стать оставленный без присмотра электрический нагреватель.

- Сегодня пришла информация из районной больницы Макарова о пациенте с термическими ожогами. Пожара фактически не было – мужчина в состоянии алкогольного опьянения уснул на электрообогревателе, на нем загорелась одежда, из-за чего он получил травмы, - рассказала Тыльная.

По количеству пожаров в области, напротив, отмечается снижение на 7,1%. Кроме того, огонь в уходящем году нанес значительно меньший материальный ущерб, чем в прошлом: около 27 млн против 120 млн рублей. Пожарные в 2016 году спасли 104 человека.

Основные причины пожаров в 2016 году - неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении (21%), неисправность электрооборудования и приборов (27,3), печей (11%). Поджоги составили 19,6% от общего числа возгораний.

Тыльная добавила, что более 70% всех пожаров происходит в частном секторе, остальные – в многоквартирных домах. 68% – в городах, среди которых лидируют Южно-Сахалинск, Корсаков и Холмск.