Уикенд в столице: ездовые собаки, финал Года кино и Вертинский

Этот уикенд максимально приближает южносахалинцам новогодние праздники. Для детворы в Чехов-центре стартовали традиционные праздничные утренники. В этом году юных зрителей ждет сказка «Морозко». Начало показов – в 10:00 и 12:00.

На театрализованное представление-сказку «Косолапый Новый год» приглашает детей и их родителей областной краеведческий музей. Перфоманс для ребят от 5 до 10 лет проходит в музейной экспозиции. Начало показа 24 декабря – в 11:00 и 14:00.

Предновогодние утренники организовали и в Сахалинском зооботаническом парке. В субботу и воскресенье зрителей ждут к 10:00.

А подростков 12 - 16 лет в субботу и воскресенье ждут в Чехов-центре на новогодней дискотеке Snow Contact. Начало – в 18:00.

Предусмотрительные хозяйки могут заранее запастись местными продуктами к новогоднему столу. 24 декабря с 09:00 до 15:00 их приглашают на сельскохозяйственную ярмарку за магазином «Техник» на ул. Ленина Южно-Сахалинска.