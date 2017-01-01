Уикенд в столице: ездовые собаки, финал Года кино и Вертинский
Рекомендуем открытие Ледового фестиваля и горнолыжного сезона, а также собачьи гонки
Готовимся к Новому году
Этот уикенд максимально приближает южносахалинцам новогодние праздники. Для детворы в Чехов-центре стартовали традиционные праздничные утренники. В этом году юных зрителей ждет сказка «Морозко». Начало показов – в 10:00 и 12:00.
На театрализованное представление-сказку «Косолапый Новый год» приглашает детей и их родителей областной краеведческий музей. Перфоманс для ребят от 5 до 10 лет проходит в музейной экспозиции. Начало показа 24 декабря – в 11:00 и 14:00.
Предновогодние утренники организовали и в Сахалинском зооботаническом парке. В субботу и воскресенье зрителей ждут к 10:00.
А подростков 12 - 16 лет в субботу и воскресенье ждут в Чехов-центре на новогодней дискотеке Snow Contact. Начало – в 18:00.
Предусмотрительные хозяйки могут заранее запастись местными продуктами к новогоднему столу. 24 декабря с 09:00 до 15:00 их приглашают на сельскохозяйственную ярмарку за магазином «Техник» на ул. Ленина Южно-Сахалинска.
Для всей семьи
В субботу рекомендуем стать участниками первого Ледового фестиваля в Южно-Сахалинске. Зрителей на площади у собора Рождества Христова ждут открытие катка, бесплатный пункт проката коньков, эстафеты на льду, перетягивание каната, турнир по армрестлингу, выступления фигуристов и хоккеистов, катание на ездовых собаках и лошадях. Детей развлекут ростовые куклы. На празднике выступят лучшие творческие коллективы города. Начло – в 12:00.
А в воскресенье состоится долгожданное открытие горнолыжного сезона. В 11:00 на средней площадке СТК «Горный воздух» начнутся зажигательный флешмоб, первый массовый спуск, конкурсы и игры для взрослых и детей, традиционная предновогодняя лотерея «Снегопад подарков». В этот день с 09:00 до 11:00 работает бесплатный подъемник.
Для меломанов
В пятницу в 18:30 преддверии Нового года и Рождества Сахалинский областной художественный музей приглашает на концерт Сергея Хе «Рождество в стране моей родной». Известный островной поэт и исполнитель посвятил его звезде шансона и поэта «серебряного века» Александра Вертинского. Начало – в 18:30. Вход на концерт свободный.
Спортсменам и болельщикам
Ценителей прекрасного ждет открытое первенство Сахалинской области по художественной гимнастике. 23 и 24 декабря в спортивном комплексе «Олимпия парк» выступят сильнейшие спортсменки 9-15 лет. За награды будут бороться и представительницы Хабаровска и Якутска. Начало выступлений – в 11:00. Вход для зрителей и болельщиков свободный.
Азарт и драйв гарантируют организаторы чемпионата и первенство Южно-Сахалинска по ездовому спорту. 25 декабря в 11:00 на стадионе лыжной базы «Спартак» начнутся увлекательные гонки четвероногих спортсменов и их хозяев.
Открытый турнир «Жемчужный променад» на кубок губернатора и первенство области по танцевальному спорту стартюет 25 декабря в конгресс-холле ТДЦ «Столица». Награды будут оспаривать около 300 танцевальных пар. В 14:00 начнется отборочный этап. Не пропустите финал и гала-концерт в 19:00.
Выставки и вернисажи
В Сахалинском областном краеведческом музее открывается новая выставка «Четвероногий друг». Экспозиция составлена из фондов знаменитого Дарвиновского музея Москвы. Посетители увидят художественные произведения 1930 - 2000-х годов. В числе экспонатов также фарфоровые фигурки собак, статуэтки, отлитые из металла, чучела диких представителей семейства псовых. У сахалинцев всех возрастов есть шанс расширить познания о собаках. Начало работы экспозиции – в 11:00.
Киноманам
Поклонников кинематографа ждут две отечественные премьеры. «Дед Мороз. Битва Магов» от Александра Войтинского обещает встречу с созвездием российских актеров, в числе которых Фёдор Бондарчук, Алексей Кравченко, Владимир Гостюхин, Егор Бероев, Ксения Алферова, Ян Цапник и звезда КВН Светлана Пермякова. Судьба нашего мира висит на волоске, и только от юной героини Маши зависит победа света или тьмы.
И вновь к нам возвращаются герои любимых «Ёлок». «Ёлки 5» от мэтра Тимура Бекмамбетова обещают приятное времяпрепровождение в компании Ивана Урганта, Сергея Светлакова, Гоши Куценко и сотоварищи. Их герои всё также делают глупости и надеются на чудо.
Остальные события недели в разделе «Афиша» портала «Сахалин и Курилы».
Комментарии