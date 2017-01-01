Общественная палата Сахалина рассказала, чем занималась целый год

Общественная палата Сахалинской области 23 декабря подвела итоги работы в 2016 году. Главным событием уходящего года общественники назвали формирование нового созыва, который впервые утвержден на три года.

В этом году Общественная палата сменилась почти полностью, из предыдущего состава остался костяк из десяти человек. Еще 20 – это новая кровь совещательного органа, рассказал председатель Владимир Иконников.

Главной целью Общественной палаты, по словам ее председателя, по-прежнему остается формирование институтов гражданского общества в регионе, а также налаживание диалога между людьми, предприятиями и властью.

В этом году общественники активно пробивали вопрос строительства в Сахалинской области центра реабилитации для детей-инвалидов. Результатом работы по привлечению внимания общественности и власти стало поручение губернатора об ускорении строительства такого центра, глава региона назвал этот проект приоритетным. В 2017 году Общественная палата продолжит следить за строительством объекта.

В планах также - продвижение вопроса строительства нового здания для коррекционной школы Южно-Сахалинска. Существующее сильно изношено, да и располагается в неудобном месте. В 2016 году члены Общественной палаты посетили с проверками все учреждения для детей-сирот в области. По итогам поездок написали письма в Общественную палату РФ, региональное правительство и другие инстанции, где обозначили необходимость строительства нового здания для дома ребенка в Южно-Сахалинске. Депутаты Сахалинской областной Думы ответили, что этот вопрос может быть рассмотрен не раньше 2019 года, но члены Общественной палаты хотят добиться его решения гораздо раньше. После трагедии на карельском Сямозере, когда утонули дети, в Общественную палату стали поступать просьбы о проверке детских лагерей на Сахалине. Общественники посетили несколько таких учреждений вместе с работниками прокуратуры, серьезных нарушений выявлено не было.