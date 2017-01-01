Остров Монерон

Чуден Монерон при тихой погоде. С сопок в Невельском районе в солнечные дни можно увидеть это чудо невооруженным глазом. Остров по праву считается жемчужиной Татарского пролива. Он расположен в пятидесяти километрах от южной оконечности Сахалина. Как туристический объект Монерон очень привлекателен для туристов. Из-за труднодоступности и государственной охранной грамоты попасть туда еще до недавнего времени было очень трудно и очень дорого. Несмотря на все минусы такой ситуации есть и плюсы. Чем меньше народа, тем меньше вреда природе. Туристы стремятся туда попасть из-за нереально прозрачных прибрежных вод и большого количества морских млекопитающих.