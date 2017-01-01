«Монтессори» для развития

В реабилитационном центре «Преодоление» ежедневно занимается психолог дневного отделения Алёна Кученина. Мальчишки и девчонки с удовольствием осваивают специальное игровое оборудование «Монтессори», недавно поступившее в учреждение. Приятное на ощупь, экологичное и сертифицированное. С его помощью педагог помогает детям развить речь, разработать моторику пальцев, образное мышление, память. Алёна Игоревна проговаривает с ребятами каждое слово, таким образом, помогая им познать окружающий мир