На Сахалине будут судить сельского педофила

На Сахалине перед судом предстанет 33-летний житель села Буюклы Смирныховского района. Он обвиняется в нескольких эпизодах разврата в отношении детей, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

По версии следствия, обвиняемый с января по апрель 2016 года в социальных сетях переписывался с тремя девочками в вовзрасте 11-13 лет на сексуальные темы. Чтобы удовлетворить свои сексуальные потребности, уговорами склонял их к совершению действий сексуального характера. Мужчина требовал фотографировать и снимать на видео свое тело и присылать ему на электронный адрес.

Какое-то время девочки отправляли ему то, что он хотел, но в феврале одна из них отказалась. Педофил разозлился и распространил среди её знакомых фото- и видеоматериалы, отправленные ему ранее.

Следователи собрали достаточно доказательств вины жителя села Буюклы в совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетних, дело направлено в суд.