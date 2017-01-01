На Сахалине перед новогодними праздниками 900 человек обучили пожарной безопасности

На территории Сахалинской области зарегистрировано 410 мест массового пребывания людей, в каждом из них Госпожнадзор уже провел профилактические мероприятия. Пожарной безопасности в ходе тренировок, инструктажей и бесед обучили более 900 человек, рассказала на итоговой пресс-конференции заместитель главного госинспектора по пожарному надзору Ирина Тыльная.

Она сообщила, что позиция МЧС и правительства РФ по проведению внеплановых проверок мест проведения новогодних праздников в этом году существенно изменилась.

– Это связано с общероссийской тенденцией снижения административного давления на бизнес. Вместо проверок министерству рекомендовали организовать пожарно-профилактические обследования, – отметила Тыльная.

Они проходят так: инспектор проводит инструктаж с обслуживающим персоналом и руководством объекта, тренировку по эвакуации и смотрит документы, которые там имеются. Никаких мер административного воздействия по результатам этих мероприятий не предпринимается.

– Если выявлялись какие-то нарушения, инспектор давал рекомендации по их устранению. В отдельных случаях информация направлялась для рассмотрения в прокуратуру. Надзорный орган вправе пригласить нас в качестве экспертов и провести свою внеплановую проверку. Как раз недавно возник такой случай, он связан с выявленным нарушением в месте продажи пиротехники, – рассказала Тыльная.

По словам Тыльной, в регионе 47 официальных точек реализации пиротехники, и упомянутый выше нарушитель в этот перечень не вошел. Кстати, сообщить о факте продажи несертифицированной пиротехники и нарушениях пожарной безопасности в местах такой торговли можно по телефону горячей линии регионального управления МЧС: (4242) 72-99-99.

Во всех муниципалитетах отведены специальные площадки для безопасного запуска фейерверков. Всего по области 48 таких мест.

Готовятся в Госпожнадзоре и к предстоящему Рождеству. Совместно с представителями РПЦ уже сформирован перечень из 35 культовых объектов, задействованных в праздновании одной из главных православных дат. Инспекторы проведут там пожарно-профилактические мероприятия в первых числах января.

Главное управление МЧС и подчиненные подразделения с 25 декабря переведены в режим повышенной готовности. Во всех местах массовых гуляний будет дежурить личный состав противопожарной службы. Всего будет задействовано 783 сотрудника, в полной готовности находится 124 единицы техники.