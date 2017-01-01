Пристав предотвратил самоубийство сахалинки

Судебный пристав Александровск-Сахалинского района смог предотвратить попытку суицида женщины.

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов, сотрудник районного подразделения ведомства Аркадий Волгин практически поймал землячку, прыгнувшую с балкона второго этажа. Он оказался в нужном месте в нужное время. Мужчина проходил по улице, когда услышал звон разбивающегося стекла. Он обернулся и понял, что пожилая женщина намеревается свести счеты с жизнью. Пристав мгновенно отреагировал на опасную ситуацию и сумел смягчить падение все-таки спрыгнувшей горожанки. Тем самым он предотвратил возможные травмы и угрозу ее жизни.

Затем он вызвал на место происшествия сотрудников полиции и медицинской службы. Они оказали необходимую помощь женщине.