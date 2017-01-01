День трех китов

22 декабря отпраздновал 25-летие издательский дом «Губернские ведомости», в который входит три крупных СМИ – газета, телевидение и информагентство

В уютном зале южно-сахалинской гостиницы собрались сотрудники медиахолдинга, учредители, партнеры, бывшие редакторы и все, чья жизнь так или иначе связана с «Губернией». Сюжет

«Губернским ведомостям» 25 лет Первым с поздравительной речью выступил глава региона Олег Кожемяко. – Дорогие друзья. Я искренне поздравляю вас с серебряным юбилеем. За 25 лет «Губернские ведомости» приросли не только новыми сотрудниками, но и, что самое главное, новыми читателями и зрителями. Помимо газеты, в издательском доме появились информационное агентство и телекомпания. Их востребованность с каждым годом набирает обороты. Хочу отметить, что рядовой сахалинец ждет от СМИ в том числе и критики: критики работы областного правительства, муниципальных властей. Высвечивание наиболее острых моментов, безусловно, помогает нам замечать и оперативно решать проблемы жителей Сахалинской области.

Глава региона отметил почетной грамотой правительства области и.о. главного редактора газеты «Губернские ведомости» Анну Козляковскую. Она пришла в «Губернию» 14 лет назад простым журналистом и уже почти три года возглавляет редакцию. За это время печатное издание преобразилось, полностью поменяло свой внешний вид, стало ярче и интересней. Почетную грамоту правительства из рук Олега Кожемяко в этот вечер получила также корреспондент телекомпании ОТВ Вера Рудакова. Она трудится в редакции областного телевидения со дня его основания, умеет одинаково хорошо готовить новостные сюжеты, репортажи и телевизионные программы.

Поздравил издательский дом и архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский, владыка Тихон. Он отметил, что от работы журналистов зависит то, как жители области воспринимают окружающую их действительность. И для того, чтобы это восприятие у зрителей и читателей было правильным и позитивным, у самих работников СМИ должны быть чистые души. – Мне хотелось бы пожелать вам, чтобы вы смотрели чистыми глазами на то, что происходит вокруг, доносили до нас позитивную информацию, – сказал владыка.

Директор издательского дома Владимир Семенчик, обращаясь к коллегам и гостям праздника, посетовал: – Я надеялся, что в этот вечер, наконец, соберу всех сотрудников «Губернских ведомостей» вместе. Но это невозможно. Несмотря на торжество, кто-то готовит новости, кто-то – телерепортажи и материалы для газеты. Трое наших журналистов сейчас в Москве, они поехали освещать ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина. Мы всегда на острие событий.

Поздравить коллег, хоть и бывших, пришла Диана Юрина. Она занимала пост главного редактора газеты с 2001 по 2003 год. Она вспомнила, как рождалось имя газеты, которое позднее перешло и всему издательскому дому. – Собралось очень много журналистов, в том числе и из районов области, – рассказала Диана Юрина. – Чего мы только не придумывали. Но все было не то. И тут один из корреспондентов сказал: «Давайте проанализируем нашу историю. До революции в каждой губернии была газета, которая называлась «Губернские ведомости». Так родилось название новой газеты Сахалинской области. Сейчас газета стала совсем иной. Я очень рада, что она развивается и преображается. Поздравляю всех с юбилеем.