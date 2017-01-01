День трех китов
22 декабря отпраздновал 25-летие издательский дом «Губернские ведомости», в который входит три крупных СМИ – газета, телевидение и информагентство
В уютном зале южно-сахалинской гостиницы собрались сотрудники медиахолдинга, учредители, партнеры, бывшие редакторы и все, чья жизнь так или иначе связана с «Губернией».
Первым с поздравительной речью выступил глава региона Олег Кожемяко.
– Дорогие друзья. Я искренне поздравляю вас с серебряным юбилеем. За 25 лет «Губернские ведомости» приросли не только новыми сотрудниками, но и, что самое главное, новыми читателями и зрителями. Помимо газеты, в издательском доме появились информационное агентство и телекомпания. Их востребованность с каждым годом набирает обороты. Хочу отметить, что рядовой сахалинец ждет от СМИ в том числе и критики: критики работы областного правительства, муниципальных властей. Высвечивание наиболее острых моментов, безусловно, помогает нам замечать и оперативно решать проблемы жителей Сахалинской области.
Глава региона отметил почетной грамотой правительства области и.о. главного редактора газеты «Губернские ведомости» Анну Козляковскую. Она пришла в «Губернию» 14 лет назад простым журналистом и уже почти три года возглавляет редакцию. За это время печатное издание преобразилось, полностью поменяло свой внешний вид, стало ярче и интересней.
Почетную грамоту правительства из рук Олега Кожемяко в этот вечер получила также корреспондент телекомпании ОТВ Вера Рудакова. Она трудится в редакции областного телевидения со дня его основания, умеет одинаково хорошо готовить новостные сюжеты, репортажи и телевизионные программы.
Поздравил издательский дом и архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский, владыка Тихон. Он отметил, что от работы журналистов зависит то, как жители области воспринимают окружающую их действительность. И для того, чтобы это восприятие у зрителей и читателей было правильным и позитивным, у самих работников СМИ должны быть чистые души.
– Мне хотелось бы пожелать вам, чтобы вы смотрели чистыми глазами на то, что происходит вокруг, доносили до нас позитивную информацию, – сказал владыка.
Директор издательского дома Владимир Семенчик, обращаясь к коллегам и гостям праздника, посетовал:
– Я надеялся, что в этот вечер, наконец, соберу всех сотрудников «Губернских ведомостей» вместе. Но это невозможно. Несмотря на торжество, кто-то готовит новости, кто-то – телерепортажи и материалы для газеты. Трое наших журналистов сейчас в Москве, они поехали освещать ежегодную пресс-конференцию президента Владимира Путина. Мы всегда на острие событий.
Поздравить коллег, хоть и бывших, пришла Диана Юрина. Она занимала пост главного редактора газеты с 2001 по 2003 год. Она вспомнила, как рождалось имя газеты, которое позднее перешло и всему издательскому дому.
– Собралось очень много журналистов, в том числе и из районов области, – рассказала Диана Юрина. – Чего мы только не придумывали. Но все было не то. И тут один из корреспондентов сказал: «Давайте проанализируем нашу историю. До революции в каждой губернии была газета, которая называлась «Губернские ведомости». Так родилось название новой газеты Сахалинской области. Сейчас газета стала совсем иной. Я очень рада, что она развивается и преображается. Поздравляю всех с юбилеем.
Ведущий торжественного вечера сравнил издательский дом с круизным лайнером – с огромным судном, лихо бороздящим морские просторы. Несмотря на бури в островном информационном море, уже четверть века предана своему делу старейший работник нашего СМИ – Нина Григорьевна Лурцева. Она работает в «Губернии» с самого первого дня ее основания. Нине Григорьевне вручили памятную медаль «25 лет в «Губернских ведомостях». Бывший редактор газеты Любовь Касьян поделилась, как ей работалось с Ниной Григорьевной:
– Когда я пришла в «Губернию», газете было всего шесть лет. В редакции работало всего шесть человек. Нина Григорьевна – это совесть «Губернских ведомостей». Она всегда могла так деликатно поправить материал, что автор, порой, даже не замечал никаких изменений, однако текст от этой правки становился намного лучше.
Издательский дом «Губернские ведомости» сегодня включает в себя три СМИ: одноименную газету, информационное агентство и телекомпанию ОТВ. Три кита информационной отрасли области динамично развиваются, работают над качеством новостного продукта, позволяя зрителям и читателям всегда быть в курсе главных событий островного региона.
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