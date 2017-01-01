Сахалинская компания задолжала государству 19 млн рублей

Руководство сахалинской компании «Олимпик Плюс» (Ногликский район) задолжало государству 19 млн рублей.

По версии следствия, с января 2012 по декабрь 2013 года органы управления ООО «Олимпик Плюс» путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления. На предприятии изъяты учредительные, организационно-распорядительные и бухгалтерские документы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

Руководству компании грозит штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 1-3 года либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех,, либо лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.