На Сахалине ищут пропавшего водолаза

Как сообщили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном управлении МЧС России, о том, что 36-летний мужчина не вернулся домой в назначенное время после сбора морского ежа, полиции сообщила его супруга.

В тот же день в район происшествия выдвинулись четверо водолазов Сахалинского поисково-спасательного отряда им. Полякова. Они вышли в море на резиновой лодке «Фаворит». Сотрудники госинспекции маломерных судов и полиции осмотрели береговую полосу и прибрежную акваторию от села Горнозаводск до Ловецкого и от села Лопатино до райцентра. Поиски результатов не дали.

В общей сложности группа исследовала 12 км береговой полосы и 3 кв. км морской акватории. Водолазы до наступления темноты проверила также прибрежную акваторию в районе Невельска.