Школьники Южно-Сахалинска выполнили норматив ГТО по плаванию
Более 200 школьников Южно-Сахалинска выполнили норматив по плаванию в рамках «Зимней декады ГТО».
Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики, для золотого значка мальчикам необходимо было преодолеть 50 метров за 40 секунд. Девочкам на эту же дистанцию отводились 1 минута 10 секунд.
Никита Акимов из школы №8 областного центра уложился в 33,98 секунды. Золото ему обеспечили шесть лет занятий плаванием, хотя в настоящее время он сделал выбор в пользу легкой атлетики.
Сдача нормативов по плаванию проходила в городском бассейне Южно-Сахалинска. Испытать себя и получить знак отличия смогли учащиеся и выпускники школ 16-17 лет (пятая ступень) и 18-24 лет (шестая ступень).
- Мы проводим «Зимнюю декаду ГТО» для того, чтобы дети имели возможность пройти восемь видов испытаний до конца этого года. Дело в том, что у участников, переходящих в другую ступень по достижении 18 лет, возникают сложности. Если они не успели завершить весь комплекс испытаний, им могут аннулировать те испытания, которые они прошли в своей ступени. Для предотвращения подобных случаев мы даем возможность выполнить недостающие испытания для золотого знаку ГТО 5-6 ступеней, - рассказал руководитель структурного подразделения регионального оператора ГТО Виктор Пальшин.
Как отмечают в областном центре тестирования, по сравнению с прошлым годом у школьников растет заинтересованность в выполнении нормативов ГТО. Они заранее знакомятся с комплексом, готовятся к каждому виду испытаний как методически, так и физически.
Впереди у ребят еще два вида испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. 26 декабря с 11:00 до 17:00 в тире школы №3 состоится тестирование по стрельбе из пневматической винтовки. 27 декабря с 14:00 до 17:00 в волейбольном центре «Сахалин» специалисты будут принимать нормативы по подниманию туловища из положения лежа на спине.
Фото регионального минспорта
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