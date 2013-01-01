Школьники Южно-Сахалинска выполнили норматив ГТО по плаванию

Как пояснили РИА «Сахалин-Курилы» в региональном министерстве спорта и молодежной политики, для золотого значка мальчикам необходимо было преодолеть 50 метров за 40 секунд. Девочкам на эту же дистанцию отводились 1 минута 10 секунд.

Никита Акимов из школы №8 областного центра уложился в 33,98 секунды. Золото ему обеспечили шесть лет занятий плаванием, хотя в настоящее время он сделал выбор в пользу легкой атлетики.

Сдача нормативов по плаванию проходила в городском бассейне Южно-Сахалинска. Испытать себя и получить знак отличия смогли учащиеся и выпускники школ 16-17 лет (пятая ступень) и 18-24 лет (шестая ступень).

- Мы проводим «Зимнюю декаду ГТО» для того, чтобы дети имели возможность пройти восемь видов испытаний до конца этого года. Дело в том, что у участников, переходящих в другую ступень по достижении 18 лет, возникают сложности. Если они не успели завершить весь комплекс испытаний, им могут аннулировать те испытания, которые они прошли в своей ступени. Для предотвращения подобных случаев мы даем возможность выполнить недостающие испытания для золотого знаку ГТО 5-6 ступеней, - рассказал руководитель структурного подразделения регионального оператора ГТО Виктор Пальшин.