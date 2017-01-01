Пьянство провоцирует более половины пожаров в новогодние каникулы на Сахалине

Основным риском во время новогодних праздников является неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения. Именно по этой причине происходит более половины всех пожаров в эти дни, сообщила на итоговой пресс-конференции заместитель главного инспектора по пожарному надзору Сахалинской области Ирина Тыльная.

В числе популярных причин – курение в нетрезвом состоянии. Также не исключен риск пожаров при неосторожном обращении с пиротехникой. Во время зимних праздников в 2015 году из-за этого травмировались три человека. Все случаи произошли в Южно-Сахалинске и привели к контузии глаз пострадавших. В январе уходящего года подобных пожаров удалось избежать.

Тыльная напомнила: если фейерверк не зажегся с первого раза, вторую попытку предпринимать не стоит. Лучше оставить пиротехнику на месте, отойти на безопасное расстояние и не подходить к ней в течение определенного времени. Для первого и второго классов пожарной опасности оно составляет не менее 20 минут, а для третьего – 48 часов, при этом желательно ее залить водой.

– Неосторожное обращение с огнем в состоянии опьянения трудно поддается профилактике. Мы пытаемся достучаться до людей, но, сами понимаете, у пьяного человека притупляется чувство страха. Хочу еще раз напомнить: чтобы праздники не обернулись трагедией, соблюдайте элементарные правила безопасности. Курящим людям не следует засыпать с непотушенной сигаретой, ведь можно и не проснуться. Не перегружайте электрическую сеть, не перекаливайте камины и печи, пригласите специалистов, которые проверят состояние проводки и печного отопления, – отметила Тыльная.

Кроме того, не рекомендуется оставлять без присмотра электронагревательные приборы и топящиеся печи, накрывать светильники и лампы бумагой, тканью и другими горючими материалами, применять для розжига печи бензин, керосин и прочие легковоспламеняющиеся жидкости.

– В этом году в Корсаковском районе случился пожар из-за того, что пожилой мужчина с помощью горючего пытался растопить печь. Если бы не вмешался внук, последствия могли бы быть печальными, – рассказала Тыльная.

При украшении квартиры и других помещений новогодней атрибутикой также не стоит забывать о пожарной безопасности.

– Недавно в одном из отелей Южно-Сахалинска загорелось новогоднее украшение. Повесили гирлянду, а под ней поставили свечи. В гостинице утверждают, что у свечей были отрезаны фитили, но кто-то из посетителей сумел ее зажечь. Сработала система автоматического тушения, и пожара удалось избежать, – сообщила заместитель главного инспектора.

Гирлянды для елок следует выбирать сертифицированные, а игрушки не должны быть легковоспламеняющимися. Нельзя располагать ель возле нагревательных приборов, а избавляться от нее необходимо своевременно. Специалисты напоминают: высохшее новогоднее дерево горит быстрее пороха.

– Эти правила хорошо всем известны, но очень часто их несоблюдение приводит к негативным последствиям, – заключила Тыльная.