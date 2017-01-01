Сахалинский силовик отказался от двух миллионов рублей

64-летний житель Приморского края пытался дать взятку сотруднику сахалинского управления ФСБ.

16 ноября и.о. начальника Сахалинской таможни возбудил в отношении мужчины уголовное дело - незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.

Для дачи объяснения нарушителя вызвали в УФСБ России по Сахалинской области. Находясь 3 декабря в служебном кабинете, он предложил сотруднику управления денежное вознаграждение - 30 тысяч долларов США, что эквивалентно 1924584 рублям, чтобы тот помог избежать уголовной ответственности.

По версии следствия, мужчина заранее договорился о встрече.

Однако сотрудник управления от взятки отказался и сообщил о попытке ее дачи руководству.

Уголовное дело направлено в суд, сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.