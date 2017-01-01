Праздник грации и красоты
Сегодня в спорткомплексе «Олимпия парк» стартовало областное первенство по художественной гимнастике. Участвуют в нём около сотни островных гимнасток и несколько представительниц Хабаровска.
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Сегодня в спорткомплексе «Олимпия парк» стартовало областное первенство по художественной гимнастике. Участвуют в нём около сотни островных гимнасток и несколько представительниц Хабаровска.
Далеко не у всех хватит мужества так радикально поменять свою жизнь!
Очень необычная история !!!!
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САХАЛИН, ЗАДАВАЙ ВОПРОС !
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