Территория возможностей

Закрытие Сахалинской ГРЭС в поселке Лермонтовка наделало в свое время среди местного населения немало шуму. Тем не менее, решение принято и обратной силы уже не имеет. Строительство новой электростанции в поселке Ильинский дело, можно сказать, более чем наполовину завершенное. Поэтому муниципальные и областные власти сейчас работают над тем, как минимизировать потери для вахрушевцев, прежде всего, в сфере занятости, и не обречь когда-то градообразующий поселок на постепенное увядание. Об этом и многом другом наш корреспондент побеседовал с мэром Поронайского городского округа Александром Радомским.

– Александр Михайлович, судя по поступающей из Поронайска информации, районом заинтересовались крупные инвесторы, готовые вкладывать деньги в порт и сельское хозяйство. Так ли это? И каковы перспективы территории в условиях сокращения бюджетной обеспеченности?

– За последние годы Поронайск очень изменился, разумеется, в лучшую сторону. Не только в плане благоустройства, но и жилищно-коммунального хозяйства. Теперь на первое место встают вопросы экономики. Потенциал для ее развития у муниципального образования есть, однако, в связи с постепенным закрытием ГРЭС в Лермонтовке, ситуация несколько осложняется.

Губернатор Олег Кожемяко неоднократно встречался с жителями этого поселка и высказывал свою позицию, что решение о строительстве новой электростанции в Ильинском не совсем продуманное. Однако прежнее руководство региона посчитало так, и сегодня отыграть назад уже невозможно. Поэтому теперь встал вопрос организации нового производства в поселке Восток (крупнейший населенный пункт рядом с ГРЭС, прим. авт.), чтобы бывшие энергетики не остались без работы.

– Насколько я помню, о ликвидации станции речь не идет, часть ее мощностей должно остаться в резерве?

– Это если обновлять оборудование, которое уже отработало все мыслимые сроки эксплуатации. Ведь наша ГРЭС стала заложником тяжелой экономической ситуации в девяностых годах. В то время ресурс этого важного стратегического объекта серьезно пострадал из-за частых остановок оборудования. Проектом эксплуатации станции предусмотрено не более шести сотен остановок в год, а по факту было произведено около двух тысяч. Разбирающиеся в этом люди понимают, какими последствиями чреват такой режим работы. Турбины, парогенераторы и другие мощные агрегаты от таких нагрузок выходят из строя.

– Вы говорите, что решение о строительстве новой ГРЭС в другом месте было неправильным. Но ведь руководствовались же географическим расположением крупнейшего на Сахалине угольного месторождения «Солнцевский». У Лермонтовского разреза, снабжающего ГРЭС, ресурсы, если не ошибаюсь, были исчерпаны. Или это не так?

– Угля на острове везде много. Солнцевское месторождение было открыто давно, но там станцию не строили по причине отсутствия железнодорожного сообщения. Запасов Вахрушевского буроугольного месторождения вполне хватало и еще хватит, при условии хозяйского подхода. Недаром руководство компании «Горняк» заинтересовалось этим объектом и в следующем году планирует начать его разработку.

– Какие еще производства планируется организовать в Востоке?

– Губернатор поставил задачу – рассмотреть возможность запуска какого-либо производства на базе старой ГРЭС. Там ведь остается мощная база с корпусами, цехами, площадками. Есть идея установить несколько газотурбинных блоков, поскольку труба с голубым топливом проходит совсем рядом. Но это пока лишь один из вариантов. Также есть предложение совхозу «Тепличный» развернуть там свою работу, построить тепличный комплекс для круглогодичного выращивания овощей. Очень удобный вариант обеспечения северных районов области свежими овощами, у предпринимателей отпадет необходимость ездить за ними в областной центр. С аналогичной целью подключается к проекту и птицефабрика «Островная», чтобы создать птицеферму. Но в первую очередь нам нужно будет построить котельную, чтобы обеспечить эти производственные объекты теплом и горячей водой. Это то, что сегодня и сейчас возможно сделать при поддержке областных властей, тем самым минимизировав негативные последствия из-за остановки ГРЭС.

Более обширно мы рассматриваем возможность получения нашим муниципалитетом статуса территории опережающего развития – ТОР, для повышения инвестиционной привлекательности. На сегодняшний день есть интерес коммерческих структур наладить в Поронайске производство изолированных труб. Площадки для организации работ подобного рода у нас есть. Кроме того, мы намерены в ближайшее время уделить серьезное внимание рыбной отрасли, повысить ее эффективность. У нас много компаний занимается промыслом водных биоресурсов, неплохо организована переработка. Если в предыдущий так называемый «рыбный» нечетный год наши рыбаки выловили 13 тысяч тонн лососевых, то в «нерыбный» текущий год улов составил 18 тысяч тонн. Резервы для роста объемов производства у Поронайска есть.

В этом году в районе появился первый рыборазводный завод, состоялась закладка икринок. Таким образом, рядом с умирающим селом Соболиное появилась хоть какая-то точка роста для экономики. Глядишь, в будущем там построят цех по переработке рыбы, и дело закрутится интенсивней. Теперь в поселке Гастелло предприниматель тоже загорелся идеей строительства рыборазводного завода.

Потихоньку растет у нас лесозаготовка, что является предпосылкой для появления лесопилок. В общем, потихоньку, не спеша, а деловая активность в районе проявляется.

– Не так давно широкое освещение получила идея создания в Поронайске крупного животноводческого комплекса. Получит ли она развитие?

– В 2014 году мы даже провели изыскания, чтобы в 2015-м начать возводить строения под содержание 1200 голов скота молочного направления. Но со сменой руководства области планы несколько поменялись, теперь акцент делается на развитие мясного животноводства. Уже зарегистрировано юридическое лицо, то есть компания, которая будет заниматься этим направлением. В следующем году начнется завоз племенного стада КРС из Курганской области.

– У Поронайского морского порта появились новые собственники, которые на прошедшей в сентябре международной конференции «Нефть и газ Сахалина» рассказывали о своих, как мне показалось, совсем уж фантастических намерениях – создать базу по обслуживанию судов, задействованных в шельфовых проектах, а также построить нефтеналивной причал. Какие перспективы просматриваются у этого важного для района объекта?

– Новые хозяева обещают оживить порт, говорят, что уже заказали проект в научно-исследовательском институте, чтобы приступить к дноуглубительным работам. Посмотрим, что получится. Но планы действительно грандиозные настолько, что пока их обсуждать нет смысла. Не хочется сглазить.

– Ну и в конце не могу не спросить об объекте, который будет строить в Поронайске Роскосмос. Что за сооружение, для чего предназначено?

– Название объекта «Измерительный пункт «Сахалин». Строится для обеспечения работы космодрома «Восточный». Всего в стране планируется возвести четыре таких сооружения в разных регионах. Комплекс будет состоять из более полутора десятков антенн, в том числе и параболических. С их помощью ведется наблюдение за телеметрией пусков ракет с космодрома, построенного в Амурской области. Земельный участок уже отведен за территорией бывшего бумзавода, заключен договор. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Но в районный бюджет уже начала поступать арендная плата. А с введением этого объекта в эксплуатацию появится и с десяток новых рабочих мест.