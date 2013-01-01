Аптеки Сахалина и Курил запаслись лекарствами

Оптовые поставщики поддерживают на складах необходимый резерв лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания.

- У нас компьютерная программа отслеживает количество имеющихся лекарств и подсказывает, что необходимо докупать. В резерве у нас всегда остается не менее месячной потребности. Перед новогодними праздниками мы максимально удовлетворяем все заявки аптек. При этом склад будет работать 4,5 и 6 января следующего года, – рассказал заведующий аптечным складом предприятия «Фармация» Вадим Домме.

«Фармация» в настоящее время имеет в ассортименте свыше 20 тыс. наименований. Представленного объёма хватит для снабжения государственных аптек на 1,5 месяца. При этом на большинстве предприятий есть свой запас. Активнее всего сейчас пополняется ассортимент препаратов, необходимых в борьбе с ОРВИ и гриппом.

В муниципалитеты партии лекарств отправляют минимум раз в неделю. На Курильские острова основная часть доставляется самолётом, остальное – морским транспортом.