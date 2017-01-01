Сахалинские журналисты пронесли плакат на пресс-конференцию Путина

Сахалинским журналистам удалось пронести плакат на пресс-конференцию Владимира Путина. Чтобы привлечь внимание президента, они изобразили на ткани рыбу, на которой написано «Сахалин».

Жители области смогут увидеть островную делегацию на многих федеральных каналах: плакат заинтересовал сразу несколько съемочных групп.

За два часа до начала встречи с президентом в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной - уже порядка тысячи корреспондентов из России и других стран.

Участники ежегодной пресс-конференции стали собираться на регистрацию и получение именного бейджа с 07:00.

В этом году впервые за все время общение президента с журналистами было перенесено на сутки. Это связано с похоронами убитого в Турции посла России. Многие узнали о месте регистрации только вечером накануне мероприятия, поэтому не смогли получить бейджи заблаговременно.

23 декабря на улице перед входом выросла гигантская очередь. Журналисты не теряли времени даром: брали друг у друга интервью, угощали горячим какао.

Сахалинцы успели подружиться с делегацией из Хакасии. Коллеги поделились, что хотели бы спросить у президента. В республике уже четыре года реализуется проект по поддержке малых населенных пунктов. За каждой деревней с населением менее 200 человек там закреплено определенное министерство или ведомство. Его сотрудники курируют развитие села, помогают решить текущие вопросы и даже выезжают туда на субботники... Хакасия хотела бы поинтересоваться у Путина: может, стоит транслировать этот опыт на другие регионы России? Корреспонденты из Екатеринбурга хотят задать вопрос о судьбе предстоящего чемпионата мира по футболу. Также их волнует положение дел вокруг созданного в регионе Ельцин-центра. В последнее время на это учреждение было несколько нападок в связи с некорректностью предоставляемой там информации. Между тем сами екатеринбуржцы его очень любят. Кстати, упомянули коллеги, Путин сам и открывал центр, который сегодня оказался в опале. Казань прислала делегацию студентов из российского исламского института при казанском университете. Девушки-четверокурсницы хотят спросить президента, планируется ли создать мусульманский федеральный канал, который бы вещал на территории всей России.