На пресс-конференцию Путина принесли картину с Дональдом Трампом

На пресс-конференцию Владимира Путина принесли картину с Дональдом Трампом. Представитель информагентства «Молния» хочет поинтересоваться у президента о роли России в мире.

На триптихе из Музея современного искусства изображены Владимир Путин, французский политик Марин Ле Пен и Дональд Трамп. Интересно, что полотно создано год назад, еще до избрания последнего президентом США.

- Картина символизирует новый мировой порядок, о котором Путин говорил еще в 2007 году. Мы видим, что за последний год обстановка в мире изменилась кардинально. Мы видим, как изменилось отношение к России. На место политиков-русофобов приходят политики, которые видят в нашей стране не врага, а союзника. Они готовы договариваться с Россией, совместно бороться с общими угрозами, - пояснила РИА «Сахалин-Курилы» Мария Катосонова.

Она хотела бы, чтобы на пресс-конференции президент прокомментировал слова Марин Ле Пен о том, что мира во всем мире можно достичь благодаря союзу России, США и Франции.

Она также добавила, что картину создала группа российских художников. Она выставлена в Музее современного искусства.