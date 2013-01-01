Сахалинский минздрав подвел итоги работы с Тихоокеанским медуниверситетом

Итоги сотрудничества правительства Сахалинской области и Тихоокеанского государственного медицинского университета подвели на встрече министра здравоохранения Алексея Пака с представителями вуза.

Как прояснили РИА «Сахалин-Курилы» в профильном ведомстве, почти полтора года, прошедших со дня подписания соглашения о сотрудничестве, велась научная, образовательная, исследовательская деятельность по нескольким направлениям. Островные пациенты имели возможность воочию оценить эту работу. Медицинский десанта из Приморья в составе восьми профессоров и специалистов-экспертов по различным профилям проводили приемы в Южно-Сахалинске, Поронайске и Холмске. Кроме того, состоялся ряд очных и дистанционных консультаций, онлайн-консилиумов. Одним из значимых разделов совместной работы является организация и функционирование в регионе базовой кафедры университета. По отзывам руководителя отдела стратегического планирования и управления базовыми кафедрами, кандидата экономических наук Романа Лугового, это мероприятие имеет приоритетное значение. К нему приковано внимание других регионов страны, поскольку реализация проекта выявила и прикладную пользу.

- Студенты оказались в условиях, которые явились толчком к развитию профессиональной компетенции. На этапе обучения в традиционных условиях они показывали разный уровень знаний, были и отличники, были и слабее ребята. Проведенное после обучения на Сахалине тестирование показало отличное знание предмета абсолютно у всех. Они выросли и в профессиональном, и в личностном плане. Это результат вовлечения студентов в практическую среду, индивидуального подхода и внимания специалистов, не избалованных прежде учебно-воспитательными процессами и щедро делящимися тонкостями профессии, - отметил Роман Луговой.

Впервые в области в этом году работала выездная приемная комиссия ТГМУ. У островитян появилась возможность пройти вступительные испытания в медицинский вуз, не выезжая за пределы региона. По результатам экзаменов, проведенных в Южно-Сахалинске, сформировано 111 личных дел абитуриентов.

Параллельно с организацией учебного процесса представители приморского университета исследовали тысячи параметров по демографии, заболеваемости и смертности населения региона за пять лет. Выводы они изложили в пяти томах с подробным разбором допущенных ошибок. На стадии обсуждения стало понятно, что заключения экспертов совпадают с анализом, проведенным в министерстве здравоохранения.

- Основной причиной, влияющей на рост заболеваемости и смертности, является отсутствие в регионе трехэтапной системы в здравоохранении, - подытожил министр Алексей Пак. – Не работает система маршрутизации пациента от участкового врача до специализированного учреждения. Южно-Сахалинск живет своим миром, у районов – свои правила. Будем выстраивать систему, в которой взаимоотношения врача и пациента будут основываться на единых порядках оказания медицинской помощи, эта парадигма должна идти от лечения к предупреждению заболевания.

По мнению специалистов ТГМУ, в регионе также необходимо активнее использовать современные информационные технологии, возможности санавиации, открывать дневные стационары, в том числе на дому, внедрять телемедицину.

В дальнейшем исследование ученых планируется использовать в клинико-экспертной работе, а также для обоснования стратегии развития здравоохранения региона.