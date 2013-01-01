В Томари прошёл фестиваль «Я выбираю спорт и здоровье»

Как рассказали РИА «Сахалин-Курилы» в администрации муниципального образования, фестиваль стартовал с гладкой гонки по биатлону. За награды боролись 33 человека от 9 до 16 лет из райцентра и села Красногорск. В отдельной категории предоставили возможность помериться силами и взрослым. Гонка проводилась без заезда на огневой рубеж и позволила оценить физическую подготовку спортсменов без учёта их успехов в стрельбе. В зависимости от возраста и пола участников, дистанция гонки составляла от 1 до 5 км.

Во второй день соревнований на старт вышли 34спринтера из Томари, Южно-Сахалинска и Троицкое. В трёх группах из шести первые места завоевали хозяева соревнований, в трёх остальных – представители областного центра. Наиболее упорная и драматичная борьба развернулась среди юношей 11-12 лет. Томаринский биатлонист Даниил Дёмышев некоторое время бежал по дистанции с одной палкой, но, несмотря на это, проявил спортивный характер, отстрелялся без штрафа на обоих огневых рубежах и в итоге пришёл на финиш вторым в своей группе.

Продолжился фестиваль на стадионе местной детско-юношеской спортивной школы, на котором были организованы спортивно-развлекательные состязания для учащихся средней общеобразовательной школы города. Задачей мероприятия было не только организовать интересный досуг городским школьникам, но и привлечь их к занятиям в секциях городской ДЮСШ.

Следующим ярким спортивным событием в жизни Томари станет первый этап Кубка Сахалинской области по горнолыжному спорту, который пройдёт на склонах томаринского горнолыжного комплекса с 7 по 9 января 2017 года.