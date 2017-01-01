Редакция женского издания готовит вопрос «супермену Путину»

Плакат Путина в костюме супергероя принесли на пресс-конференцию президента в Москве представители редакции «Домовой совет». Девушки надеются, что первое лицо страны обратит внимание на такую заявку.

- Мы женской частью нашего молодого коллектива решили, что именно так видим нашего президента. Дизайн разрабатывали вместе. Владимиру Владимировичу решили оставить деловой костюм, под которым - майка супермена. Он сильный и мужественный, - пояснила РИА «Сахалин-Курилы» корреспондент издания Ольга Сластухина.

В редакции - больше 15 девушек, которые единогласно поддержали идею. У издания есть коммунальные ревизорро по всей стране. Сотрудники работают в 73 регионах, в том числе и на Сахалине. Они борются с коммунальными проблемами в российских городах и селах. Однако вопрос девушек не будет связан со сферой ЖКХ.

- Мы хотим спросить про больных детей. Почему мы всей страной собираем деньги на их лечение - в газетах, интернете, на ТВ. А государство не обеспечивает или недорабатывает в этом направлении, - поделилась корреспондент.