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Актуальные темы ИД «Губернские ведомости» на пресс-конференции Путина / «Губернским ведомостям» 25 лет
Валюта   Погода   Транспорт   Гороскоп  
19:47 / Общество / конференции / журналисты  

Редакция женского издания готовит вопрос «супермену Путину»

Плакат Путина в костюме супергероя принесли на пресс-конференцию президента в Москве представители редакции «Домовой совет». Девушки надеются, что первое лицо страны обратит внимание на такую заявку.

- Мы женской частью нашего молодого коллектива решили, что именно так видим нашего президента. Дизайн разрабатывали вместе. Владимиру Владимировичу решили оставить деловой костюм, под которым - майка супермена. Он сильный и мужественный, - пояснила РИА «Сахалин-Курилы» корреспондент издания Ольга Сластухина.

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ИД «Губернские ведомости» на пресс-конференции Путина

В редакции - больше 15 девушек, которые единогласно поддержали идею. У издания есть коммунальные ревизорро по всей стране. Сотрудники работают в 73 регионах, в том числе и на Сахалине. Они борются с коммунальными проблемами в российских городах и селах. Однако вопрос девушек не будет связан со сферой ЖКХ.

- Мы хотим спросить про больных детей. Почему мы всей страной собираем деньги на их лечение - в газетах, интернете, на ТВ. А государство не обеспечивает или недорабатывает в этом направлении, - поделилась корреспондент.

Теги  Конференции Журналисты
Автор фото: Светлана Коцубинская

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