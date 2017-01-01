Началась пресс-конференция президента

Пресс-конференция Владимира Путина началась. В этом году президент не стал выступать со вступительной речью, а сразу дал возможность журналистам задать свои вопросы. Первый вопрос задали представители компании «Маяк», он касается экономики страны.

Корреспонденты РИА «Сахалин-Курилы» и телекомпании ОТВ также принимают участие во встрече журналистов с президентом в Москве. Они сидят почти в середине зала. Перед ними плакат «Петербуржские ведомости». Сахалинским журналистам удалось пронести плакат на пресс-конференцию Владимира Путина. Чтобы привлечь внимание президента, они изобразили на ткани рыбу, на которой написано «Сахалин».

Для освещения мероприятия в этом году аккредитовано рекордное количество журналистов - 1437 .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что в Кремле прогнозируются не конкретные вопросы, а темы пресс-конференции. Так, по его мнению, во время нынешней пресс-конференции, как и во все предыдущие годы, главной темой станет внутрироссийская жизнь.

Ранее встреча Путина с журналистами была перенесена с 22 на 23 декабря из-за участия президента в четверг в церемонии прощания с погибшим в Турции российским послом Андреем Карловым.