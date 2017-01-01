Мотивация к работе
Кадры для экономики и медицины. Областное правительство намерено привлекать специалистов по целевому набору и обучению. За последние три года заключено более 600 договоров со студентами.
|Войти / Зарегистрироваться
|16+
Кадры для экономики и медицины. Областное правительство намерено привлекать специалистов по целевому набору и обучению. За последние три года заключено более 600 договоров со студентами.
Далеко не у всех хватит мужества так радикально поменять свою жизнь!
Очень необычная история !!!!
Путин рассмешил журналистов уже в первый час пресс-конференции
САХАЛИН, ЗАДАВАЙ ВОПРОС !
Комментарии