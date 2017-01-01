Дорога в объективе
Дорогу Углегорск-Шахтерск будут ремонтировать угледобывающие компании. А трассу оснастят системой видеонаблюдения. Такое решение принял глава Минтранса. Он лично посетил проблемный участок в Углегорском районе.
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Дорогу Углегорск-Шахтерск будут ремонтировать угледобывающие компании. А трассу оснастят системой видеонаблюдения. Такое решение принял глава Минтранса. Он лично посетил проблемный участок в Углегорском районе.
Далеко не у всех хватит мужества так радикально поменять свою жизнь!
Очень необычная история !!!!
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САХАЛИН, ЗАДАВАЙ ВОПРОС !
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