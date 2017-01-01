Путин рассмешил журналистов уже в первый час пресс-конференции
Ответ президента на вопрос иностранного журналиста рассмешил почти полторы тысячи журналистов на ежегодной пресс-конференции 23 декабря. Представители СМИ зааплодировали.
Корреспондент Wall Street Journal поинтересовался: как Путин относится к возможным перевыборам в следующем году?
На что Владимир Владимирович поинтересовался: А в какой стране?
После необходимых уточнений президент пояснил:
- Это возможно, но маловероятно.
Комментарии